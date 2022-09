Gladson e Bocalom fazem “social” em desfile cívico, mesmo estando em lados opostos

Aos 74 anos de idade, o idoso Raimundo Inácio de Souza é mais conhecido como “Empina Jó”, uma das muitas figuras populares que perambulavam pela região central de Rio Branco na década de 1970, segundo as poucas informações que puderam ser encontradas sobre ele em algumas buscas na internet.

Neste fim de semana, um familiar de Empina Jó, mais precisamente um sobrinho, Raimundo Costa, procurou o ac24horas para relatar que o idoso, que tem problemas mentais, está sofrendo com muitas dores decorrentes de um quadro de hemorroidas que, segundo ele, necessita de procedimento cirúrgico urgente.

O sobrinho narra que Raimundo Inácio chora dia e noite com as dores e que a procura por ajuda a partir do Pronto Socorro de Rio Branco não surtiu efeito até o momento. De acordo com ele, o idoso foi hospitalizado no PS no dia 30 de agosto e de lá encaminhado para a Fundação Hospitalar, mas teve alta no dia seguinte.

Neste domingo (4), o paciente retornou ao Pronto Socorro no período da tarde, onde foi medicado e mandado de volta para casa, onde permanece “da rede para o banheiro”, conforme o relato do sobrinho. “Ele está morrendo à míngua dentro de casa sem podermos fazer nada por ele”, diz o familiar.

Ainda neste domingo, a reportagem tentou obter informações sobre o caso de Raimundo Inácio de Souza junto à direção do Pronto Socorro de Rio Branco por meio da Assessoria de Comunicação da Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre), que prontamente manteve contato com a administração da unidade.

Inicialmente, a direção do Pronto Socorro respondeu que nesta segunda-feira (5) buscaria informações sobre a situação do idoso para avaliar as medidas que poderão ser tomadas. A assessora de Comunicação da Sesacre, Lilian Camargo, ficou de atualizar as informações sobre o paciente.