Projeto “Vem sambar” será realizado nesta terça-feira na Usina de Arte João Donato

Nesta segunda-feira, 5, o programa da Jô Edição Podcast conversou com a Influenciadora digital e publicitária Maykeline Maia, que é mediadora e uma das criadoras do perfil no Instagram “Eu vi no Divando”.

A acreana de 38 anos, contou um pouco de sua história, como chegou ao mundo das blogueiras, sendo uma das primeiras no Acre, deu dicas de como começar e conquistar seu público na área que atua e do sucesso que vem fazendo junto com a amiga e cunhada, Elita Maia.

Sobre a profissão, Maykeline disse que prefere ser chamada de publicitária, pois estudou e se dedicou muito para ter a formação em Publicidade com habilitação em marketing e propaganda, algo que ajudou muito nos caminhos que decidiu trilhar.

“O Divando tem 9 anos, representa 21 lojas e eu acredito que eu tenho uma base graças a comunicação, de saber sobre o trato com o cliente, o respeito, de como você demonstra que pode carregar a marca deles. Temos lojas que estão conosco a 8 ou 7 anos, direto, sem parar, mês a mês, por causa do nosso atendimento”, declarou.

O start como blogueira aconteceu após seu retorno da cidade de Porto Velho, onde morou por um tempo, mas que sempre manteve contato com Elita que era apaixonada por moda e contava sobre as novidades das lojas de Rio Branco. Decidiram então formar uma dupla e mesmo sem um contato profissional, começaram a postar sobre tendências, cortes de cabelo, qual a melhor roupa para usar em determinada ocasião, entre outras ações.

Mesmo com o medo de não conseguir público, o marketing falou mais alto para Maykeline e as duas resolveram ir nas lojas a qual eram consumidoras e oferecer os serviços de divulgação, logo o público cresceu e tornou-se uma das páginas mais conhecidas no estado, com mais de 40 mil seguidores.

Sobre o perfil de sua página, apontou que ambas possuem diferenças mas que se entendem e falou que para a conquista do espaço que possuem hoje, foi mostrar como é a vida da mulher de verdade.

“Desde o início foi uma grande aceitação do nosso corpo como ele é, o lance de mostrar quem somos de verdade, com algumas vezes uma gordurinha pulando aqui ou ali, sem ter aquelas dietas mirabolantes. Mostramos a verdadeira vida da mulher brasileira”, comunicou.

Maia ainda deu dicas de como tirar uma boa foto, sobre como movimentar as redes sociais, contou sobre seus procedimentos cirúrgicos e como está o namoro com o carioca que conheceu no Tardezinha.

“Temos a mesma química, mas ele é calmo. A calma que eu precisava, que trás aquilo que eu quero nos momentos que eu mais preciso. E Eu sou ciumenta, cuido mesmo. Quando eu comecei a postar vídeos com ele, choveu de mulheres no perfil pessoal querendo seguir ele”, comentou.

A Influenciadora falou também sobre como conquistar seu público e de que como Influenciadora, não possui um perfil igual como muitos daqui do Estado, que fazem de tudo por visualizações.

“Não combina comigo fazer algo tão apelativo por visualização, a gente sabe que a nudez traz isso e muitas vezes você deixa de mostrar a marca do seu cliente para se autopromover, sempre querendo mostrar o corpo, algumas vão mostrar algum produto de cabelo por exemplo e foca no peito, no bumbum, não que isso me irrita, mas você não vai ver isso com a gente”, completou.

Acompanhe a entrevista completa: