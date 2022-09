Novo reajuste pode fazer gás de cozinha no Acre chegar a R$ 147

O microempreendedor Francisco Bezerra, morador da Baixada da Sobral, procurou a reportagem do jornal Gazeta Alerta, nesta segunda-feira, 5, para denunciar que foi alvo de uma abordagem com abuso de poder por militares da Polícia Militar do Estado do Acre (PM-AC).

Segundo a vítima, no momento da abordagem ele estava no bairro Boa União, momento em que uma equipe parou e começou as agressões. Bezerra conta que o fato já havia ocorrido anteriormente, tendo tido, na época, prisão. “Uns meses atrás eu estava indo para uma festa, não cheguei nem a entrar e esses mesmos policiais me colocaram para dentro da festa no bicudo e pontapé, pediram para mim desbloquear meu telefone, falei que não ia fazer porque tinha fotos íntimas minhas e da minha mulher que eles não podiam ver. Ele disse que ia me prender porque não desbloqueei meu telefone, me levaram pra Defla, fui preso e no outro dia liberado por não ter aberto o telefone”, relatou.

O homem, bastante abalado, disse ainda que foi ameaçado de morte caso as imagens das câmeras de segurança vazassem. Além disso, no vídeo, é possível ver o homem sendo agredido com soco e tapa no rosto. Francisco revelou que um dos militares chegou apagar as imagens, porém, havia um celular com o sistema de gravação que não foi deletado. “Então, esses mesmos policiais no plantão ontem me agrediram, um deles me ameaçou de morte, falou que já tinha matado dois e que o terceiro era eu se essas filmagens saíssem. Um outro policial que estava dentro da casa apagou as imagens do DVR e computador, mas, ficou em um outro celular. Consegui as filmagens e hoje estou aqui porque isso não pode ficar assim, ele me ameaçou, enforcou, quase desmaio e eu tento tirar a mão, mas, não consigo”, detalhou a ação.

O jovem mencionou que as agressões não podem ficar impunes e pede justiça por parte das autoridades. “Devido ele ter me ameaçado, eu peço uma segurança. Quando eu ver uma viatura da polícia já vou achar que foi o cara que me abordou. A minha vida hoje é 100% melhor do que vivia antes, tenho uma loja de assistência de celular e estou pagando a justiça em livramento condicional”, comentou.

O que diz o Comando da PM

Em nota enviada ao ac24horas, a Polícia Militar do Acre informou que, relacionado às imagens gravadas durante o atendimento de uma ocorrência envolvendo policiais militares na capital, no último dia 4 de setembro, no bairro Boa União, o Comando da Corporação, ao tomar conhecimento dos fatos ocorridos, determinará a instauração de apuração correcional e tomará as medidas legais cabíveis.

De acordo com a PM, a comando da corporação afirmou que não compactua com atitudes dessa natureza. “A Corporação não compactua com desvios de condutas e usa de todos os meios disponíveis para inibir ações ilegais, abusivas e arbitrárias por parte de seus integrantes. Ressaltamos que, apenas no ano de 2022, já realizamos mais de 130 mil abordagens policiais a pessoas, com o objetivo primordial de evitar o crime e prezar pela segurança dos cidadãos”, assegurou.

Veja o vídeo: