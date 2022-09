“Mais uma notícia triste”, declara médica após suspensão de lei que criou piso salarial da enfermagem

A candidata ao Senado no estado do Acre, Marcia Bittar (PL), será a entrevistada na sabatina realizada pelo ac24horas na noite desta terça-feira (6). Os candidatos ao Senado serão sabatinados até hoje. As entrevistas serão sempre ao vivo e transmitidas nas páginas do Facebook e Youtube a partir das 19h30min.

Os entrevistados responderão perguntas de jornalistas do ac24horas e de internautas. A sabatina será focada nas propostas e planos de governo do referido candidato ao governo e senado com as temáticas Saúde/Educação, Infraestrutura/Geração de Emprego e Segurança Pública. Haverá também perguntas de tema livre, embasadas em materiais publicados pelo jornal ac24horas.

Cada sabatina terá 50 minutos de duração. Nos primeiros oito minutos, após a apresentação do mediador do jornal, o candidato apresentará suas propostas. Nos 40 minutos seguintes, ele será entrevistado pelos jornalistas e, também, responderá a perguntas previamente enviadas por internautas à redação do jornal que as selecionará.

Os entrevistados escalados serão os jornalistas Luis Carlos Moreira Jorge, do Blog do Crica, Astério Moreira, da Coluna do Astério, e o jornalista Leônidas Badaró. Cada um dos jornalistas presentes na sabatina terão a oportunidade de fazer quatro perguntas em até 40 segundos. A sabatina será mediada pelo editor-chefe do ac24horas, Marcos Venicios. No encerramento, o candidato terá 2 minutos para finalizar o discurso falando o que bem entender. Entre os dias 7 a 13 de setembro, será a vez dos candidatos ao governo do Acre.

Ordem da sabatina com os candidatos ao Senado:

Dia 6 de setembro: Marcia Bittar (PL).