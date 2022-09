Confira a agenda dos candidatos ao governo do Acre nesta terça

Em mais uma noite de sabatina no ac24horas, com os candidatos ao senado do Acre, nesta segunda-feira, 5, o entrevistado será o jornalista Dimas Sandas, que chegou acompanhado do suplente Thiago Farias.

Empolgado com a entrevista, Dimas respondeu o porque não vir acompanhado por apoiadores assim como fizeram os outros sabatinados e disse que prefere algo mais limpo, sem tanta pirotecnia, para não estressar as pessoas e vizinhos que moram próximos a sede do jornal.

“A gente tem uma campanha totalmente diferente do que o pessoa estão acostumados, você não vai ver vários cidadãos na beira de rua com bandeiras do Dimas, nem cartazes ou materiais impressos, pois não optámos por algo assim. Também optámos não usar recurso público do fundo especial de campanha. Se estamos propondo uma política especial, que comece agora durante a campanha, porque fazer discurso bonito é fácil, difícil é praticar”, explicou.

O candidato defendeu que sempre foi contra o investimento para este viés, o qual chegou a 5 bilhões em todo o Estado.

“Não se engane, o dinheiro que está aí pagando para as pessoas irem para a rua, é até legal porque tem muita gente desempregada no Acre, nosso Estado está batendo recorde de desemprego, mas é um dinheiro que vem da educação, da saúde, da segurança, da infraestrutura, somente para financiar campanhas eleitorais”, declarou.

A sabatina com Dimas Sandas inicia as 19h30 ao vivo, no Facebook e Youtube do ac24horas.