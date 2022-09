Apoiadores de Bolsonaro organizam carreata em alusão ao Dia da Independência no Acre

O juiz Edinaldo Muniz dos Santos, da Vara de Registros Públicos, Órfãos e Sucessões e de Cartas Precatórias Cíveis de Rio Branco, atendeu a requerimento de um estagiário de Direito, c, solicitando antecipação de folgas para que possa participar do Rock in Rio, que acontece no Rio de Janeiro.

No despacho do magistrado, que foi postado em um canal do Instagram denominado “Cartórios do Acre em Foco”, Muniz emite votos de uma boa participação do estagiário no evento e deseja que a participação no festival de rock o motive nos desafios futuros do estágio.

“Desejo ao postulante um excelente Rock in Rio! Que as energias e a vitalidade do rock possam motivá-lo para os grandes desafios que virão em seu estágio!”, afirmou o juiz.

No documento, Edinaldo Muniz esclarece que a decisão decorre de planejamento anterior da gestão da vara com o requerente para que os dias de folga sejam devidamente compensados no seu retorno.

A medida do juiz foi amplamente elogiada pelos internautas que postaram comentários na publicação do canal do Instagram sobre o despacho do magistrado.