A hora e a vez de Socorro Neri

Com o impedimento de Mailza Gomes (PROGRESSISTA) de praticamente continuar na chapa como vice do governador Gladson Cameli, o nome da ex-prefeita de Rio Branco, Socorro Neri, voltou a ser citado para substituir a senadora acreana. Neri no momento disputa uma vaga à Câmara Federal pelo PP. O nome do ex-secretário da Fazenda do governo Cameli, Rômulo Grandidier, também é mencionado. Ele é um dos coordenadores da campanha de Gladson à reeleição.

A situação da senadora Mailza Gomes está praticamente insustentável. O governador Gladson Cameli e o PROGRESSISTA têm até o dia 12 para fazer a substituição ou não sob pena de sofrer as consequências jurídicas se, de fato, os direitos políticos de Mailza forem suspensos em definitivo. De acordo com advogados experientes, dificilmente a vice de Gladson na chapa conseguirá reverter a situação. Até o momento, o governador não esboçou qualquer reação no sentido de mudar a companheira de chapa, mas terá poucos dias para tomar uma decisão, já que depende mais da Justiça Eleitoral do que dele próprio.

“Já sei como é o governo do Lula; do Bolsonaro, também; queria experimentar um novo governo como o do Ciro Gomes”. (Rosa Maria, secretária do lar, moradora do Calafate).

. Lula 44%; Bolsonaro 31%!

. Foi o que revelou o instituto Ipec no JN da Rede Globo ontem à noite.

. Estamos próximos de saber a verdade!

. Amanhã, Sete de Setembro, tem!

. O empresário José Adriano conseguiu articular bases políticas em todos os municípios conquistando bons apoios para sua candidatura à Câmara Federal.

. Nazaré Araújo (PT) e Márcia Bittar (PL) devem aparecer bem posicionadas nas próximas pesquisas, resultado do trabalho da Federação com Jorge Viana e do senador Márcio Bittar respectivamente.

. Dois bons cabos eleitorais!

. Leo de Brito e Perpétua Almeida polarizam uma disputa histórica dentro da Federação Brasil da Esperança, o novo nome da Frente Popular.

. Fatos novos, como o que aconteceu com a senadora Mailza Gomes, podem mudar o rumo da campanha eleitoral nos próximos dias.

. É o que se escuta nos bastidores da política.

. Para estadual ou federal o que dizem na rua é que o que tiver mais dinheiro será o mais votado.

. Consequência do financiamento público de campanha.

. O povo quer grana, dinheiro, bufunfa.

. A pergunta é:

. Vai ter ou não segundo turno no Acre?

. Há quem diga que não, porém, é uma tese muito difícil com quatro candidatos como Jorge Viana, Mara Rocha, Sérgio Petecão e Márcio Bittar.

