David Hall acompanha sabatina no ac24horas com o candidato ao Senado Dimas Sandas

A candidata do MDB, Mara Rocha, foi quem abriu a propaganda eleitoral na TV nesta semana. Ela abordou os altos números de feminicídio no Acre, que tem quase duas vezes a média nacional, e prometeu criar a Secretaria Exclusiva de Políticas para as Mulheres.

“Não podemos aceitar que o Acre seja o lugar menos seguro do país para uma mulher viver. No nosso governo vamos combater a violência contra as mulheres e tirar o estado desse ranking que nos envergonha. Vamos tratar o tema com a importância necessária com políticas efetivas de proteção”, afirmou.

O candidato à reeleição, Gladson cumpriu o que prometeu na semana passada e não fez referências a adversários durante o seu programa nesta segunda-feira. Limitou-se a reforçar os investimentos em segurança, educação e saúde.

“Fizemos muito, mas a pandemia me impediu de colocar em prática todo o planejamento do governo. Agora que salvamos vidas e superamos os obstáculos, peço a oportunidade de realizar todo o meu trabalho e seguir em frente para fazer mais.

O candidato do PT, Jorge Viana aproveitou a data comemorada nesta segunda-feira, o Dia da Amazônia, para abordar o tema mudanças climáticas e ligar o tema com a oportunidade de o Acre ganhar dinheiro com os investimentos que os países ricos estão fazendo nessa área.

“Assim, o nosso Acre tem uma nova oportunidade de ganhar dinheiro com nossas florestas. 85% do Acre é de florestas. Elas precisam ser exploradas para fortalecer a nossa indústria florestal e gerar empregos. Temos uma vocação para associar o uso inteligente da floresta com o agronegócio sustentável, e a agricultura familiar”.

Marcio Bittar, do União Brasil, voltou a reforçar que durante a campanha pedirá votos para a sua campanha e para Bolsonaro. Ele destacou as emendas na ordem de R$ 130 milhões destinadas para municípios do Acre, com ajuda do presidente.

“Aqui em Plácido de Castro, conversando com lideranças locais, foram R$ 5 milhões para fazer a nova entrada desse querido município, sempre com a ajuda do presidente Bolsonaro”.

O candidato do PSD, Petecão, apresentou o seu candidato a vice, Tota Filho, a quem chamou de o “governador do Juruá”.

“Sou o vice de Petecão e vou ser o governador do Juruá. Juntos, vamos trabalhar para dar ao Vale do Juruá e ao Acre o governo que o estado merece. Temos propostas simples e viáveis para melhorar a vida de todos”, disse Tota.