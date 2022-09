Inadimplência volta a crescer e mais de 273 mil acreanos estão afundados em dívidas

Em queda desde abril, a inadimplência voltou a subir no Acre em julho, segundo a Serasa Experian. Em junho, 44,4% dos acreanos adultos estavam endividados e não conseguiam pagar as contas. No mês seguinte, eram 44,7%.

Ainda segundo a Serasa Experian, eram 270.663 consumidores inadimplentes em junho mas esse número subiu para 273.086 em julho.

Não somente o número de inadimples subiu como também o valor médio da dívida, que saltou de R$ 3.924,16 para R$ 3.995,13, entre junho e julho.

Os dados sugerem que as facilitações em empréstimos consignados e outros créditos podem estar influenciando no aumento da inadimplência no Acre.