Após óbito em hospital, Petecão critica: A saúde está desabando

O candidato a governador pela coligação “Com a Força do Povo”, Sérgio Petecão (PSD), manifestou neste domingo, 4, solidariedade à vítima do desabamento do teto do hospital João Câncio Fernandes, em Sena Madureira. Ao falar do assunto, Petecão lamentou a morte do paciente que morreu neste sábado vítima do desabamento.

Na última sexta-feira, 2, parte do teto de uma das enfermarias do hospital desabou, deixando várias pessoas feridas. Uma das vítimas, que era portador de necessidades especiais, não conseguiu sair do local a tempo e foi atingido com gravidade. O paciente foi levado ao pronto-socorro de Rio Branco, mas não resistiu e faleceu na noite deste sábado.

“Me solidarizo com o povo de Sena Madureira, sobretudo, com a família do morador de Sena que foi vítima desse absurdo. As famílias procuram as unidades de saúde para salvar vidas, mas as estruturas estão desabando em cima das pessoas”, disse Petecão.

“Eu espero que isso não aconteça também em Xapuri, onde eu estive lá e o hospital está um caos. Em Feijó, a situação é igual”, afirma Petecão.

O candidato também fez críticas à gestão da saúde do atual governador. “Quando a gente vê o governador ir à televisão e dizer que a saúde melhorou fica claro que não é verdade. Eu espero que o governo venha a público explicar esse episódio, e dizer para onde está indo o dinheiro da saúde. Para onde está indo esse dinheiro? A saúde está desabando em nosso estado”, declarou.

Diante do ocorrido em Sena Madureira, que virou notícia em todo o estado, a população do município manifestou revolta com a situação. O assunto foi um dos temas mais comentados nas redes sociais, com depoimentos de amigos e parentes das vítimas sendo compartilhados nas mídias sociais.