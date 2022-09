Sem militância, Sanderson Moura chega para sabatina: “chego com minhas ideias”

O candidato ao senado da República, Sanderson Moura (PSOL), conversou com a reportagem do ac24horas ao fim da sabatina neste sábado, 3, e avaliou a entrevista como positiva o encontro promovido pelo jornal.

Considerado um político de esquerda, Moura deixou claro que é contra a polarização e aos candidatos líderes na pesquisa nacional. “Não sou senador do Lula nem do Bolsonaro. Eu sou senador da República e do povo acreano. Um senador vai estar em cima de lutas ideológicas. Quero ser o senador do Acre”, declarou.

Na ocasião, Sanderson ressaltou que, no momento, o Estado não tem senador da República atuante em Brasília. “Hoje estamos desmoralizados no Congresso Nacional. todos os três deixaram o senado e eu quero cumprir meus quatro anos. Se a população me der essa oportunidade eles vão ver o que é um senador de verdade”, concluiu.