Na capital, será travada a mãe de todas as batalhas, na disputa do governo ao senado

O CANDIDATO a deputado federal Raphael Bastos (MDB), deve entrar hoje com um Mandado de Segurança na justiça eleitoral contra a executiva regional do MDB, com o argumento que está sendo prejudicado, quanto a distribuição do Fundo Eleitoral.

Sustenta que, como negro, vai defender no tribunal que todos os nove candidatos a deputado federal do partido que se declararam pardos

egros, sejam os homens ou mulheres, sejam avaliados se são ou não desta cor. Inclusive, o deputado federal Flaviano Melo (MDB) e o Major Rocha (MDB), que nas eleições que disputaram se declararam como “brancos”, e nesta campanha se disseram “pardos”, para ter um aumento na cota partidária.

“Se Flaviano e o Rocha antes se diziam brancos e agora pardos, podem ter incorrido em crime de falsidade ideológica”, enfatiza Raphael.

Ele argumenta que, como todos são pardos e estão na cota destinada aos negros, deveriam receber em divisão igualitária o dinheiro que veio da direção nacional. O Major Rocha recebeu 1 milhão de reais, enquanto os demais 80 mil reais.

O denunciante também quer saber para onde será direcionado o saldo que ficou na posse da executiva estadual. Promete para hoje uma entrevista coletiva sobre o assunto polêmico, que sacode o MDB.

É TUDO BESTEIRA, DIZ FLAVIANO MELO

O PRESIDENTE do MDB, deputado federal Flaviano Melo, disse ontem ao BLOG que vê esses questionamentos como uma “grande besteira”. E, ressalta: “Pagamos a publicidade, gráficas, contador, advogados, com os recursos enviados pelo partido, este moço (Raphael) queria que eu tirasse dinheiro da minha cota para bancar essas despesas?”. É a indagação que fez. Disse que já consultou os advogados do partido, que disseram não ver nenhuma ilegalidade. E, ironizou: “Quem é Raphael Bastos, para querer ser privilegiado? Já se elegeu alguma vez? Chegou no MDB dizendo que não precisava do partido para ser candidato por ter posses, por qual razão a confusão?” Flaviano se disse tranquilo de que tudo que o MDB fez foi dentro da lei.

ELEIÇÃO NÃO SE GANHA COM PESQUISA

O governador Gladson Cameli parece que não avaliou ainda que o quadro de candidatos ao governo é bem superior em densidade eleitoral, do que ele enfrentou em 2018, quando se elegeu no primeiro turno. Por isso, não suba nas tamancas que tudo já está decidido, e que não haverá segundo turno. Cada eleição é diferente.

TENDÊNCIA NATURAL

HÁ uma tendência natural de que as candidaturas do Jorge Viana (PT), do Sérgio Petecão (PSD) e da Mara Rocha (MDB), tendem a crescer nos próximos 30 dias.

ALAN RICK

HOJE É A VEZ do candidato ao Senado pelo União Brasil, deputado federal Alan Rick, líder das pesquisas, ser o entrevistado na sabatina do ac24horas, às 19.30 horas.

JEFERSON PURURUCA

É um dos nomes mais fortes na chapa de candidatos a deputado estadual pelo PSD. Está com uma campanha organizada. É o primeiro suplente de deputado estadual.

NÃO CONSIGO ASSIMILAR

NÃO SOU MARINHEIRO político de primeira viagem. Quem mais tem feito mobilizações de militantes nos bairros, é o candidato a governador, Sérgio Petecão (PSD). Não consigo assimilar ter só 5% nas pesquisas.

NÃO SÓ NO JURUÁ

A CANDIDATA a deputada federal Keiliane Cordeiro (REPUBLICANOS) não se encontra com uma campanha estruturada apenas no Juruá, mas estendeu tentáculos a Rio Branco. É a candidata do Pastor Agostinho Gonçalves da IBB, que ficou por um bom tempo longe da política.

CAMPANHA PARA COROINHA

A CAMPANHA não pegou ainda fogo, por enquanto parece até uma eleição para escolher qual é o coroinha que vai acompanhar o padre na missa. Tudo muito devagar, quase parando.

NINGUÉM SEGURA O NICOLAU

É VOZ corrente até entre os adversários de que o deputado Nicolau Junior (PP), não disputa somente a reeleição, mas o posto de mais votado para a ALEAC.

EXPECTATIVA BARRADA

SE HÁ HOJE um clima entre a maioria dos candidatos a deputado, é o de crista baixa com o não recebimento dos “milhões” que esperavam receber. Esqueceram de se informar que a direção nacional dos partidos não manda dinheiro para quem disputa vaga de estadual.

CAMPANHA NOS BAIRROS

QUEM faz uma campanha diferente, sem alarde, na base do corpo a corpo nos bairros, é o advogado Romano Gouveia, candidato a deputado estadual pelo PSD. A campanha casa em casa, costuma dar certo nas urnas.

NÃO PERDE DE TUDO

CASO o Lula ganhe a eleição – o que é muito provável – e o Jorge Viana (PT) não consiga se eleger governador, ainda assim não perderá de todo, porque pode virar ministro num governo federal comandado pelo PT.

PERSONALIDADE FORTE

SE VOCÊ juntar toda a pancadaria que levou até aqui a candidata a senadora Márcia Bittar (PL) e ainda aparecer em segundo lugar na corrida do Senado, num empate técnico, é porque tem uma personalidade muito forte.

REPASSE SELETIVO

APENAS a Antônia Lúcia e a Keiliane Cordeiro receberam repasses gordos da direção nacional do REPUBLICANOS. Os demais candidatos andam com as próprias pernas.

CONRINUA LIDERANDO

VIROU MANTRA em todas as pesquisas, o Lula na frente. A de ontem do DATA-FOLHA trouxe o Lula com 45% contra 32% do Bolsonaro no primeiro turno, uma diferença de 13 pontos percentuais a favor do petista. E, no segundo turno, Lula aparece com 53% e Bolsonaro com 38%, abrindo uma ampla diferença para o petista.

NÃO É TAREFA SIMPLES

O problema para o Bolsonaro é que o Lula oscila pouco para baixo, o que mostra ter votos consolidados; e termos apenas 30 dias de campanha para o presidente reverter o quadro desfavorável. O tempo favorece Lula.

FRASE MARCANTE

