Polícia prende comparsa de assaltante baleado na cabeça em tentativa de roubo

– Espetáculo de dança ‘Renascer’

As apresentações do espetáculo de dança Renascer, do coreógrafo Henrique Queiroz, continua neste fim de semana, na Usina de Arte João Donato.

Com assuntos voltados a saúde mental, a iniciativa é financiada por meio do Edital do Fundo Municipal de Cultura da Fundação Garibaldi Brasil (FGB) e será realizada durante os dias 1 a 4 de setembro e 9 a 18, a partir das 19h30.

– Exposição artística ‘Habita-me na Revoada’

Iniciou na última quinta-feira, 1, a exposição coletiva de artes visuais Habita-me na Revoada, que mistura a linguagem entre fotografias, instalação, desenhos, pinturas e intervenção.

Realizada pelas artistas Hellen Lirtêz, Nattércia Damasceno, Marina Bylaardt e Rafa Zanatta, a iniciativa acontecerá até o dia 16 de setembro, no Salão de Exposição do Sesc Centro.

– Recanto FoodBeer

O Recanto FoodBeer, bar e restaurante na Estrada Dias Martins, preparou três noites especiais para aproveitar bem o fim de semana.

Com caipirinha em dobro e entrada gratuita a noite toda, nesta sexta-feira, 2, acontece o “Baile das Pocs”, com o DJ Gabs, já no sábado, 3, ocorre o “Pancadão”, com os DJs Lunar e Roar, além de 40 litros de gummy Free. No domingo, a noite é comandada por Dito Bruzugu, com a “Chique é ser Brega”.

– Filme ‘Marte Um’

O Cine Teatro Recreio apresenta até o dia 7 de setembro, o filme Marte Um, drama nacional sobre uma família pobre e sonhadora.

– Studio Beer

Com muita música boa, cerveja gelada e o melhor hambúrguer, nesta sexta-feira, 2, tem a noite Rock Club, às 21h, com a banda acreana Tribo do Vinil, no Studio Beer.

– Toca Raul

Neste sábado, 3, acontece a terceira Edição da festa Toca Raul, às 22 horas, no A Confraria, com Álamo Kario e banda.