Onda polar chega ao Acre neste sábado e fim de semana deve ter noites com temperatura de 18°C

Mais uma onda polar deve chegar ao Acre neste sábado, 3, causando ventos intensos, logo nas primeiras horas, cujas rajadas poderão passar de 40km/h, em alguns pontos, segundo o portal O Tempo Aqui.

Diferente das outras que chegaram ao Estado, a massa de ar não será friagem e deve deixar os próximos dias ainda mais secos e ensolarados.

As noites no fim de semana, devem ficar frias em algumas cidades, em Rio Branco, Brasileia, Xapuri, Assis Brasil, Plácido de Castro e demais municípios do leste e do sul, as mínimas poderão oscilar entre 15 e 18ºC.

“Nos próximos dias, principalmente a partir de domingo, durante o dia, o sol será intenso, com possibilidade de novos recordes de calor. As chuvas, caso ocorram, serão rápidas e pontuais, apenas neste sábado, com maior probabilidade no centro do Acre e no vale do Juruá”, diz o informativo.