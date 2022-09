Márcia recebe carta de propostas cristãs e se compromete a defender direitos da família

No espaço destinado aos candidatos ao Senado Federal, na Propaganda Eleitoral Gratuita desta sexta-feira (2), o primeiro programa foi da candidata do PL, Márcia Bittar, que citou a perseguição que religiosos estão sofrendo na ditadura da Nicarágua e afirmou que no Brasil há uma ação do “inimigo” para mudar a prerrogativa tributária das igrejas.

“Eu serei contra qualquer tentativa de diminuir a importância do trabalho social das igrejas. Lutarei para que nenhum direito das igrejas, do povo de Deus seja retirado”, disse Márcia.

O candidato Alan Rick, do União Brasil, destacou que uma das maiores prioridades do seu trabalho como deputado federal foi fortalecer a segurança pública do Acre.

“Investi mais de R$ 18 milhões e implantamos o cerco eletrônico. Com ele, a polícia terá um moderno instrumento de videomonitoramento integrando o centro de controle em todos os municípios para garantir mais segurança para a nossa população”.

O programa do candidato do Podemos mostrou Ney Amorim sendo abordado por eleitores na rua ao mesmo tempo em que argumentava que quando um senador é eleito, ele olha mais para Brasília do que para o estado.

“Eu quero fazer diferente, penso que é preciso trazer o senado para a vida das pessoas; essa é a diferença. Em vez de mandar um senador para lá, quero trazer a ação do senado para cá, trazendo obras e mudando a vida das pessoas”, afirmou.

Já a candidata do PT, Nazareth Araújo, enfatizou que o seu maior objetivo é fazer compromisso com a população “sem medo da política do ódio, ao lado de Lula”.

“Eu quero estar lá, trazendo os recursos que o Jorge e o Marcus precisam para trabalhar, para botar comida no prato das pessoas e para educar nossas crianças com respeito, a população precisa de respeito”, disse.

Vanda Milani, do Pros, relembrou que no seu mandato como deputada federal destinou mais de 52 milhões para a saúde do estado e dos municípios, e prometeu a construção das Maternidades de Epitaciolândia e Feijó.

“Para que os seus filhos tenham a honra de nascer na sua terra natal e lá serem registrados”.

Jenilson Leite, do PSB, reprisou o programa em que destaca que o Acre precisa de um hospital universitário e afirma ser a pessoa mais indicada para conduzir esse processo.

O candidato Dimas Sandas, do Agir, não dispõe de espaço no horário gratuito e o candidato Sanderson Moura (PSOL) ainda não apareceu na propaganda eleitoral na TV.