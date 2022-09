Jarude acompanha sabatina com Alan Rick e declara apoio

Em extensa agenda pelas cidades que compõem o Vale do Juruá ao longo desta semana, o presidente licenciado da Federação das Indústrias do Acre (Fieac) e candidato a deputado federal, José Adriano, conheceu diversas iniciativas do setor produtivo e apresentou as propostas elaboradas para alavancar o desenvolvimento econômico para a região. O objetivo da atividade é reencontrar os diversos apoiadores das localidades, que solicitaram as reuniões, e expandir a bandeira de emprego e renda.

Ao todo, o postulante à Câmara Federal percorreu os municípios de Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima, Marechal Thaumaturgo, Jordão, Porto Walter e Rodrigues Alves. Em Marechal, por exemplo, Adriano conheceu uma produção de café que realiza todo o processo de confecção, da plantação até a industrialização, do produto que foca no mercado artesanal. Na ocasião, ele relembrou que é preciso fortalecer, estimular e integrar todo o setor produtivo para que novas oportunidades sejam geradas.

“Tivemos dias muito produtivos e essenciais para conhecer as angústias que afligem as pessoas que vivem no Juruá, incluindo as que empreendem nos mais diferentes setores da economia, e pensar, de forma conjunta, em soluções que tragam um novo momento. Essa região é uma das mais ricas do nosso estado e tem um grande potencial de produzir e gerar riquezas para a nossa população. Precisamos aproveitar isso para tornar o estado forte, independente e protagonista”, declarou Adriano.

Além de produtores rurais, o candidato também dialogou com comerciantes e empresários de outros setores para se inteirar das ideias que prosperam no Vale do Juruá, além de saber os empecilhos que impedem a abertura de novos negócios e o crescimento dos já existentes. Ele, que também participou da ExpoJuruá, destacou que somente com uma economia forte se alcançará a eliminação da pobreza em todo Acre, a falta de emprego à população e a alta dependência histórica que a economia local tem do Estado.

“Nossa proposta é clara: trabalhar para dar oportunidades para as pessoas de trabalhar, empreender, por comida na mesa e ter uma vida de qualidade por meio de emprego e renda. Tenho dito que dar novos rumos ao nosso estado é possível com fórmulas simples, mas eficientes. Basta termos seriedade para se dedicar a executar as medidas que são necessárias e seriedade para trabalhar dia e noite pensando no bem-estar do nosso povo. Tenho fé que a nossa união fará isso possível”, disse Adriano.

Assessoria