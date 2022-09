Forro do Hospital João Câncio Fernandes desaba e deixa paciente em estado grave em Sena Madureira

Na tarde desta sexta-feira, 2, parte do forro do Hospital João Câncio Fernandes, localizado no município de Sena Madureira, desabou deixando vários pacientes feridos.

De acordo com o portal Yaconews, com o desabamento do forro da unidade hospitalar, uma pessoa presente no hospital acabou ficando em estado grave e precisou ser encaminhada às pressas ao Pronto-Socorro de Rio Branco.

Após o acidente, uma equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada para fazer a perícia e identificar a causa do desabamento.