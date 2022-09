Espetáculo Cobra Grande será apresentado em diversos bairros de Rio Branco até outubro

Quem gosta de um bom piseiro no interior do estado pode se programar para participar do Festival da Carnaubeira a partir desta sexta-feira, 2, no município de Sena Madureira.

O nome do festival se remete à árvore da carnaúba, presente na região de Sena e que tem diversos usos como as raízes que são usadas de forma medicinal como eficiente diurético, os frutos são um rico nutriente para a ração animal; o tronco é madeira de qualidade para construções; as palhas servem para a produção artesanal, adubação do solo e extração de cera, um insumo valioso que entra na composição de diversos produtos industriais, tais como cosméticos, cápsulas de remédios, componentes eletrônicos, produtos alimentícios, revestimentos e produtos como lubrificantes.

O festival que vai começar nesta sexta e só termina no próximo domingo, 4, acontece na Praia do Amarilho e vai ter como atrações bandas locais e outras atrações como os Cobras Dance e Trio Furacão.

O Festival da Carnaubeira é um dos grandes eventos que estão sendo retomados no município de Sena, conhecido por fazer grandes atividades como a ExpoSena e carnaval fora de época, que foram cancelados nos últimos dois anos por conta da pandemia.