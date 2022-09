Militância de apoio a Jenilson faz a festa em sabatina do ac24horas

O candidato ao senado da República, Jenilson Leite (PSB) foi o terceiro sabatinado pelo ac24horas na noite de quarta-feira, 31. O videomaker Kennedy Santos, trouxe os bastidores que antecederam a entrevista.

Antes da chegada do candidato, centenas de militantes de esquerda se fizeram presente na frente da sede do jornal para recepcionar Jenilson que chegou acompanhado pelo presidente do PSB, César Messias e sua esposa.

Ao ser abordado, Leite se disse preparado para o desafio de representar a população dos 22 municípios do Estado. “Já andei em muitos lugares desse Acre, nas cabeceiras do Rio Jordão ao Rio Acre, conheci lugares interessantes e vi pessoas de diferentes formas e condições financeiras. Isso tem me dado uma série de percepção sobre as necessidades da gente lutar por políticas mais inclusivas”, declarou.

O deputado estadual e candidato ao Congresso Nacional, foi recebido pelo jornalista Roberto Vaz e se disse pronto para batalhar pela geração de emprego e renda ao Acre. “Precisamos ampliar os setores que compõem nossa economia”, contou.

Assista ao vídeo: