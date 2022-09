Correios exigem CPF ou CNPJ de remetentes de encomendas nacionais

Nem gramado ruim, nem pressão da torcida e nem o frio de Buenos Aires (ARG) foram capazes de parar o embalado Flamengo. Atuando com soberania e inteligência, o Rubro-Negro não tomou conhecimento do Vélez Sarsfield e simplesmente atropelou por 4 a 0 em pleno estádio José Almafitani — com direito a um hat trick de Pedro e um de Everton Ribeiro — garantindo uma grande vantagem para o jogo de volta das semifinais da Libertadores.

Agora, no duelo no Maracanã (RJ), no próximo dia 7, o Flamengo pode perder por até três gols de diferença que mesmo assim fica com a vaga na decisão da competição. Ao Vélez resta a ingrata missão de golear o Rubro-Negro por cinco gols de diferença ou ao menos quatro para levar a disputa para os pênaltis.

Com os três gols marcados em Buenos Aires (ARG), Pedro se isolou ainda mais na artilharia da Copa Libertadores, e agora soma incríveis 11 gols em 11 jogos. O jogador vive grande momento e vem sendo monitorado pelo técnico Tite, da seleção brasileira, que já elogiou o jogador publicamente.

Neste fim de semana o Flamengo vira a chave para o Campeonato Brasileiro, onde no domingo (4), às 11h, recebe o Ceará no Maracanã. Nesta competição, o técnico Dorival Júnior tem escalado o chamado “time B”, formado por reservas, mas ainda sonha com o título mesmo estando a sete pontos do líder Palmeiras.

Já o Vélez Sarsfield volta para a sua dura realidade do Campeonato Argentino, onde ocupa a ingrata penúltima colocação na tabela.

O camisa 21 caminha a passos largos para garantir uma vaga na Copa do Mundo. Hoje, em Buenos Aires (ARG), o atacante teve mais uma grande atuação. Além dos três gols, onde demonstrou oportunismo, participou do tento de Everton Ribeiro e só não saiu com uma assistência de campo também porque Filipe Luís perdeu uma chance incrível.

Pedro é o artilheiro isolado da Libertadores com 11 gols em 11 jogos.

Os piores – De Los Santos e Ortega apelam para a violência

Sem conseguir marcar o envolvente time do Flamengo, alguns jogadores do Vélez Sarsfield apelaram para a violência, principalmente o zagueiro De Los Santos e o volante Ortega.

Gabigol dá duas assistências

Numa função mais “garçom” nesta temporada, Gabigol deu duas assistências no jogo de hoje. Uma para Everton Ribeiro e outra para Pedro, no segundo gol do camisa 21.

David Luiz e Valentín Gómez suspensos

Os zagueiros David Luiz, do Flamengo, e Valentín Gómez, do Vélez Sarsfield, receberam o terceiro cartão amarelo e estão suspensos do duelo da volta, no Maracanã (RJ), no próximo dia 7.

Atuação do Vélez

Limitado tecnicamente, o Vélez errou na estratégia de apostar na troca de passes desde o goleiro para enfrentar o Flamengo. O time teve dificuldades de manter a posse e acabou sendo envolvido totalmente pelo Rubro-Negro, chegando com perigo somente em chutes de fora da área.

Flamengo chega bem no início

O Flamengo pareceu não sentir a pressão de jogar fora de casa e iniciou bem a partida, se impondo. Logo no começo teve duas boas chegadas, aos 8 minutos, em chute de João Gomes, e aos 11, com Pedro, que se aproveitou de uma saída errada do Vélez e chutou com perigo.

Santos faz grande defesa

A primeira boa chegada do Vélez aconteceu somente aos 27 minutos do primeiro tempo, quando Janson experimentou de fora da área, no canto esquerdo, e o goleiro Santos fez uma grande defesa.

Pedro abre o placar com bom posicionamento

Em momento iluminado, Pedro abriu o placar para o Flamengo aos 31 minutos quando recebeu um cruzamento da direita de Léo Pereira, se posicionou bem e escorou para o fundo do gol. Oportunismo do camisa 21 rubro-negro.

Na trave!

O Vélez Sarsfield respondeu três minutos depois, quando Orellano cobrou uma falta na trave esquerda do goleiro Santos. Foi quase o gol de empate dos argentinos!

Golaço do Flamengo!

O Flamengo ampliou o placar aos 45 minutos em um lindo gol, que começou com uma roubada de bola de João Gomes. O volante passou para Arrascaeta e o meia lançou Gabigol. O camisa 9, de primeira, tocou sem deixar a bola cair, e ela encontrou Everton Ribeiro, que apenas desviou para fazer o 2 a 0.

Pedro faz mais um!

Logo aos 15 minutos do segundo tempo, o Flamengo chegou ao terceiro gol após Gabigol dar bom passe em profundidade para Pedro, que de cavadinha, fez mais um no José Amalfitani.

Hat trick de Pedro

Pedro estava impossível, e após uma jogada de Vidal, a bola sobrou para o atacante, que teve calma para chutar colocado no canto esquerdo e fazer o seu hat trick em Buenos Aires.

Gramado vira polêmica

O gramado do estádio José Amalfinati gerou polêmica antes mesmo de a bola rolar. Conhecido por ser um dos melhores da Argentina, ele se apresentou com muitos buracos e queimado. Alguns integrantes da delegação do Flamengo interpretaram que o estado ruim foi feito propositalmente pelo Vélez Sarsfield. Já o site argentino “TyC Sports” informou que uma versão apresenta pelo clube da casa era de que não haviam recebido o adubo importado com o qual vinham trabalhando, e o novo queimou a grama.

Camisa tricolor não utilizada

Antes do jogo, havia uma expectativa de que o Vélez Sarsfield atuasse com sua nova camisa tricolor, que é bastante parecida com a do Fluminense. Ela foi lançada na última segunda-feira (29), mas o clube argentino preferiu atuar com sua camisa 1, branca e azul.

O uniforme tricolor foi utilizado pela primeira vez em 1916, e a semelhança com a agremiação carioca fez com que se aproximasse do Flu, hoje mantendo uma relação de amizade entre os clubes e suas torcidas.