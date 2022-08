O abraço dos afogados da esquerda

SE O ALTO NÚMERO REGISTRADO ao seu favor sofreu contestação dos adversários, mas pelo menos não há dentro da oposição um dirigente sério que não acredita que o Gladson Cameli (PP), foto, está na frente da corrida ao Palácio Rio Branco, como foi registrado ontem. Está na frente, sim, não briguemos com a realidade. Todas as pesquisas registradas até aqui o mostram na ponta. A pesquisa do IPEC, divulgada ontem na TV-ACRE, também não mostra surpresa em relação ao Jorge Viana (PT) aparecer em segundo lugar.

O único questionamento do resultado foi o baixo número do senador Sérgio Petecão (PSD), pelo seu grande volume de campanha. Os números dos demais candidatos estão dentro do patamar do razoável. É cedo para se dizer ser este um cenário definitivo, ainda teremos 30 dias de campanhas nas ruas, período em que podem acontecer mudanças, caso apareça um fato novo. É natural também, que os candidatos que aparecem depois do Gladson possam crescer e sedimentar a existência do segundo turno.

Ninguém solte foguete e nem chore pelos resultados, pesquisa não ganha a eleição, só serve como um parâmetro de momento para balizar os candidatos na arrancada decisiva dos últimos 30 dias. A pesquisa que deve registrar com mais nitidez a posição de cada candidato ao governo, é a que for feita do dia 15 de setembro em diante, porque é quando o eleitor indeciso ou os que podem mudar de opinião, costumam se decidir. E, segue a campanha, com o eleitor de olho.

10 PONTOS EM 30 DIAS

DENTRO do PT, o segundo lugar deixou o candidato Jorge Viana (PT) “animado”, segundo boa fonte petista, pelo curto tempo de campanha. A meta é conseguir 10 pontos em 30 dias, para chegar ao segundo turno com uma diferença pequena para o governador Gladson.

NÃO MEXEU COM A MILITÂNCIA

“AINDA bem que recebemos na última sexta-feira uma pesquisa completamente diferente dos dados divulgados ontem na TV-ACRE. Posso dizer que a pesquisa de ontem não mexeu com a militância, que vai ainda mais para cima”. Foi o comentário do candidato Sérgio Petecão (PSD) sobre a pesquisa.

SENADO MAIS EMBOLADO

TAMBÉM PARA O SENADO a pesquisa do IPEC, divulgada na TV-ACRE, não trouxe um quadro novo. Alan Rick (União Brasil) continua liderando bem a corrida pela única vaga, tendo Ney Amorim (PODEMOS), em segundo lugar; empatado tecnicamente com Márcia Bittar (PL). Diferente da disputa para o governo, para senador a briga está mais renhida e embolada, porque ainda teremos 30 dias de campanha.

NOS CORREDORES DOS BASTIDORES

O BLOG tem informação precisa de que o governador Gladson e o senador Márcio Bittar (União Brasil), conversaram amistosamente e firmaram um pacto de não agressão na campanha e nem retaliação a aliados de Bittar que ainda se encontram no governo. A revelação foi feita por um político que circula dentro do poder.

ALIANÇA NATURAL

NUMA hipótese do ex-senador Jorge Viana (PT) chegar a um eventual segundo turno contra o Gladson Cameli, Márcio Bittar (União Brasil), estaria no palanque deste. É uma questão mais ideológica, Bittar é um bolsonarista.

VOTOS CONSOLIDADOS

A DEPUTADA FEDERAL Jéssica Sales (MDB) tem um eleitorado consolidado no Juruá. Na atual eleição, não há um fato novo que possa mudar seu favoritismo na região. É um eleitor conquistado ao longo dos anos.

JOGO DUPLO DA INFIDELIDADE

TEM prefeito do Alto Acre fazendo jogo duplo. Simula que apoia a candidatura à reeleição do governador Gladson, mas com promessa de que apoiará o senador Sérgio Petecão (PSD) nos últimos 15 dias de campanha.

ADVERSÁRIA CERTA

OU GANHE ou perca a eleição para o governo, o senador Sérgio Petecão (PSD) já escolheu a prefeita de Senador Guiomard, Rosana Gomes, como adversária futura. Vai trabalhar para prefeito a candidatura do ex-vereador Gilson da Funerária. Chumbo trocado não dói.

OPINIÃO SOBRE O DEBATE DA BAND

O BOLSONARO ia bem no debate da BAND, até perder a serenidade e agredir verbalmente uma jornalista que o entrevistava. Lula apareceu muito contido. Ciro Gomes, desenvolto. E a senadora Simone Tebete (MDB) foi a que melhor se saiu na explanação e nas cutucadas dos pontos fracos dos adversários. É minha opinião. Mas, acho que no somatório geral não deve mexer na polarização Lula-Bolsonaro.

NÃO É AMADOR

O CANDIDATO a deputado federal pelo MDB, Raphael Bastos (MDB), leva uma vantagem na sua campanha, a de não ser um amador. Comandou campanhas vitoriosas para a Câmara Federal e sabe armar estratégias. Sabe-se de muitas parcerias montadas por ele, nos municípios.

MUITO DINHEIRO

OS atuais deputados federais que vão disputar a reeleição, já levam uma grande vantagem, não partem para a disputa com menos de dois milhões de reais.

APOSTANDO NA SIMBIOSE

OS DIRIGENTES do PT apostam na estratégia do ex-senador Jorge Viana (PT) crescer ainda mais a sua candidatura ao governo, e puxar a candidatura da Nazaré Araújo (PT) ao Senado. A conferir o resultado.

COMPLETAMENTE DIFERENTES

PESQUISAS internas dos partidos estão mostrando uma disparidade dos números já divulgados por outras pesquisas, especialmente, com a da TV-ACRE.

MUDA CONFIGURÇÃO

UMA VITÓRIA do Lula para a presidência mudaria a configuração do poder no estado. Os protagonistas com influência nos ministérios, em Brasília, para a liberação de verbas, passariam a ser os políticos petistas.

DISPUTA DURA

A TENDÊNCIA no PP é de que o partido eleja um deputado federal certo e brigue na sobra por uma segunda vaga. Socorro Nery, José Adriano, Gérlen Diniz e Samir Bestene, são os nomes mais de ponta na disputa dessas vagas. Todos, com campanhas organizadas.

HORA DA VERDADE

SERÁ nos últimos 15 dias que o quadro tomará forma de definitiva. Quem não tiver recursos e com a campanha organizada, desaba antes da linha de chegada. E quando se saberá quem foi cavalo paraguaio e quem não foi.

FATO INTERESSANTE

UM FATO interessante desta campanha é que todos os grandes partidos contrataram institutos de pesquisa regionais e de fora, para balizarem suas estratégias.

NÃO ATRAPALHA, MAS NÃO SOMA

NA OPINIÃO de aliados do governador Gladson Cameli, a candidata vice-governadora Mailza Gomes (PP), se não atrapalha, também não aglutina apoio de votos à chapa.

PARAÍSO DA COMPRA DE VOTOS

É como alguns candidatos estão se referindo ao município de Plácido de Castro, onde a moeda sonante estaria correndo solta, para conquistar apoios de lideranças da região. Nem os petistas estão resistindo.

CAMPANHA MARCOU ESPAÇO

POR onde se anda se nota a presença da campanha do médico Fábio Rueda (União Brasil) a deputado federal, seja em parcerias fechadas ou no material publicitário.

O QUE PENSA A MÍDIA NACIONAL

O LULA (PT) foi apático no debate do pool de emissoras transmitido pela BAND. O Bolsonaro (PL), pior ainda. E, pela ordem, a Simone Tebet (MDB) foi a melhor, seguida de Ciro Gomes (PDT). É a avaliação de ontem amplamente majoritária dos colunistas políticos da mídia nacional. Só que Tebet terá pouco tempo para polarizar com Lula ou Bolsonaro.

LULA CONTINUA LIDERANDO

NA PESQUISA DE ONTEM do IPEC, o Lula (PT) continua a liderar a corrida presidencial com 44% contra 32% do Bolsonaro. E, no segundo turno, Lula teria 50% e Bolsonaro 37%. Bolsonaro tem a maior rejeição.

BEM NA SABATINA

A DEPUTADA federal Vanda Milani (PROS) se saiu bem na sabatina de ontem do ac24horas. Não deixou de se posicionar de forma dura contra adversários, quando questionada, e fez uma narrativa linear de seus projetos.

ESPERANÇA DE FAZER DOIS

A esperança dentro do MDB é a de que não só Jéssica Sales (MDB) e Flaviano Melo (MDB) serão puxadores de votos no partido para a Câmara Federal. O candidato Raphael Bastos (MDB) surpreende com uma campanha organizada, que soma, e não será um mero figurante.

LARGADA A 100 POR HORA

O DEPUTADO Manoel Moraes (PP) lançou ontem, em Rio Branco, a sua campanha à reeleição, com uma forte presença popular. A meta do comando da sua candidatura é disputar ser o mais votado do estado.

CHAPA MARCANTE

“Um zumbido de um mosquito às vezes esconde o barulho do mar”. Ditado mexicano.