Jenilson aposta na construção de cidades inteligentes para reduzir crimes na fronteira do Acre

O deputado estadual e candidato ao Senado pelo PSB, Jenilson Leite, participou da sabatina do ac24horas realizada na noite desta quarta-feira, 31. Aos 44 anos, o médico infectologista é casado, pai e avô. Nascido num seringal às margens do Rio Muru, está há oito anos como parlamentar e figura entre os mais atuantes por 4 anos consecutivos.

Para ele, o Senado é a porta para uma boa representatividade. “Nasci nas beiras desses rios e tenho conhecido a realidade do povo acreano. Entendo a complexidade que vivenciamos no que se refere a crescimento e desenvolvimento. Quero ajudar a desenvolver o Acre”.

Leite acredita que com o Senado nas mãos terá mais condições de ajudar o estado a resolver problemas. “Responsável e comprometido, busco me doar para ajudar de maneira coletiva a população, como fiz na pandemia. Não só isso, mas apresentar soluções”.

Ele vê no cenário nacional um lugar privilegiado para quem quer trabalhar de verdade. “Minha pauta principal é a saúde e jamais abandonarei. Mas temos ideias para a educação, afinal, sou um produto da educação. Graças à porta da escola, cheguei onde estou hoje”.

Saúde e Educação – “Só se resolve os problemas do pronto-socorro colocando mais profissionais lá dentro”

O candidato afirma que é necessário investir ainda mais no Sistema Único de Saúde (SUS) para melhorar os indicadores de na atenção primária. “Trabalhando a prevenção e promoção da saúde, diminuímos a quantidade de pacientes em unidades de saúde, doenças, mortalidade infantil”.

Com relação à superlotação no pronto-socorro de Rio Branco, Jenilson acredita ser necessário dividir os espaços, separar pacientes e deixar o setor de emergência para resolver problemas unicamente de emergência. “Só se faz isso colocando mais profissionais lá dentro. A questão é colocar mais recursos ali dentro, colocar mais pessoal para poder manejar os pacientes e fazer esse melhoramento”.

Infraestrutura e geração de emprego – “A questão ambiental jamais poderá ser negligenciada, mas não irei para o radicalismo”

Questionado sobre a situação empregatícia do estado, Leite falou que a pecuária já está bem consolidada em solo acreano, porém, sua representatividade é pequena quando se fala em geração de emprego. “É um setor primário que só representa 8% de economia. A indústria é praticamente parada, estamos atrasados nas escolas que não têm internet para os alunos, e isso impede que eles acessem o mercado de mundos digitais”.

O candidato salienta que há um descompasso quando se fala em produção rural. “Há necessidade de ampliar a capacidade produtiva. A questão ambiental jamais poderá ser negligenciada, mas não irei para o radicalismo de ter que derrubar tudo ou estar tudo de pé”. Leite acredita que é preciso respeitar o meio ambiente, mas reorganizar as bases produtivas. “Há ainda atraso na agricultura com relação ao uso de máquinas. A agricultura familiar ainda é manual. Temos que entregar maquinários para a agricultura familiar”.

Segurança Pública – “Sempre esbarramos em problemas de recursos humanos. Nem governo federal, nem estadual vão entrar em entendimento para isso”

Indagado sobre a situação de fronteira no estado do Acre, o representante do PSB diz que este é um problema que vem discutindo há muito tempo. “Já propus audiência pública em Assis Brasil, mas sempre esbarramos em recursos humanos. Nem governo federal, nem estadual vão entrar em entendimento para contratar recursos humanos em quantidade suficiente para proteger uma fronteira tão extensa”.

Jenilson pensa que utilizar novas tecnologias, como o conceito de cidades inteligentes, com instalação de câmeras com leituras de placas e facial, pode diminuir roubo de carros, por exemplo. “Precisa de um sistema permanente usando novas tecnologias para ter controle maior dos veículos roubados”.

Sobre o feminicídio, alegou que trata-se de um problema com muitas variáveis. “Não se resolve só construindo leis para prender. Devemos melhorar a situação econômica da mulher para que ela crie independência. Temos que ampliar nossa base produtiva que gera emprego e renda para inserir mais essas mulheres no setor de trabalho e assim terem sua autonomia”.

Pergunta do internauta

O acreano Caubi Mesquita, morador do bairro São Francisco, em Rio Branco, quis saber sobre propostas de saneamento básico. Jenilson afirmou que esse também é um problema responsável pela saúde pública. “Ainda temos uma cobertura pequena de tratamento de esgoto, muita dificuldade para colocar água na torneira do acreano. O estado precisa assumir isso como prioridade e automaticamente reduzir os gastos em saúde pública, melhorando a qualidade de vida das pessoas”.

Temas livres

O orçamento secreto foi assunto durante a rodada de temas livres. Jenilson assegura que esse é um tópico que precisa ser mudado. “Precisamos tirar do cenário do Congresso Nacional para que passe a figurar os canais de transparência. Tudo que for dinheiro público precisa ser transparente”.

Sobre o desentendimento com o então companheiro Jorge Viana, diz que foi uma situação chata quando teve sua proposta de candidatura ao governo barrada. “Na primeira eleição de Jorge, eu estava coordenando a campanha dele, o apoiando, e na primeira oportunidade que ele tinha de me ajudar [em seu projeto de governo], preferiu sair com uma chapa pura, mas não vou ficar lamentando por isso”.

Por fim, Jenilson destacou que a política é muito ampla, e sempre faz sua parte, que é o que a população espera que os políticos façam. “Temos que focar nas coisas que de fato a população precisa. Tenho mandato ativo para atender a população, ajudando nos problemas mais importantes. Sempre procurei me dedicar e estou disposto a gastar 8 anos no senado discutindo estrada, energia, internet, novos investimentos, modernização das escolas. Se eleito senador, meu compromisso é trabalhar pela população de forma comprometida, como tenho feito como médico e deputado estadual”.

Assista a sabatina: