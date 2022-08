Confira a agenda dos candidatos ao governo do Acre nesta quarta

O candidato ao senado da República, Ney Amorim (Podemos), chegou abraçado por sua militância aos estúdios do ac24horas, no bairro Morada do Sol, para a segunda rodada de entrevista na noite desta terça-feira (30).

Antes de adentrar a sede do jornal, Amorim desceu do veículo e cumprimentou seu eleitorado, que compareceu em peso ao local. Ney foi recebido pelo jornalista e empresário Roberto Vaz. Em um papo bem descontraído, Vaz desejou boa sorte na entrevista, além de revisar as regras da sabatina.

Amorim disse estar muito feliz com a receptividade dos eleitores no decorrer da campanha. Segundo ele, o resultado nas pesquisas reflete seu trabalho. “Estou feliz com que está acontecendo nas ruas”, declarou.