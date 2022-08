Com 2,4 mil focos de incêndio, fumaceiro pode não dar trégua neste começo de setembro

A mobilização da Campanha Nacional de Vacinação contra a Poliomielite e de Multivacinação no Acre envolve mais de 200 unidades de saúde do SUS espalhadas pelos municípios do estado. São 18 vacinas do Calendário Nacional de Vacinação, do Programa Nacional de Imunizações (PNI), que previnem doenças como a poliomielite, sarampo, rubéola, e caxumba, entre outras.

A intenção do PNI é ampliar as coberturas vacinais para as crianças e os adolescentes. Em 2022, a cobertura vacinal da poliomielite, por exemplo, está em 49,8%, no estado. Já a cobertura da primeira dose da Tríplice Viral também é de 48,8%, de acordo com dados parciais, disponíveis no Sistema de Informação do Programa Nacional de Imunizações.

Para se ter uma ideia da queda dos índices de cobertura vacinal nos últimos nove anos, em 2013, o Acre vacinou 95,02% do público-alvo da imunização contra a paralisia infantil. Com relação ao ano de 2021, há uma redução aproximada de 30% na quantidade de crianças vacinadas.

A Campanha Nacional de Vacinação contra a Poliomielite, também conhecida como paralisia infantil, tem a meta de vacinar 95% da população menor de cinco anos de idade, além de reduzir, por meio Campanha de Multivacinação, o número de crianças e adolescentes menores de 15 anos que estão com vacinas atrasadas.

A Campanha Nacional de Vacinação contra a Poliomielite e de Multivacinação vai até o dia 9 de setembro nas unidades básicas de saúde.

Para as crianças e adolescentes estão disponíveis as vacinas BCG; hepatite A, hepatite B; penta; pneumocócica 10-valente; pneumocócica 23-valente; poliomielite inativada(VIP) e poliomielite oral(VOP); rotavírus humano; meningocócica C (conjugada), meningocócica ACWY (conjugada); febre amarela; tríplice viral; tetraviral; tríplice bacteriana (DTP); dupla adulto (dT); varicela e HPV quadrivalente.

A atualização da caderneta vacinal aumenta a proteção das crianças e adolescentes contra as doenças imunopreveníveis, evitando a ocorrência de surtos, hospitalizações e óbitos. Todos os imunizantes são seguros e estão registrados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa.