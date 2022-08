Jovem é ferido com três tiros no Taquari por dupla em motocicleta

O gol da partida foi marcado por Alex Santana, que balançou as redes de Weverton aos 22 minutos do 1° tempo após falha da zaga visitante em um cruzamento. O Athletico ainda teve o volante Hugo Moura e o técnico Felipão expulsos já na etapa final.

As equipes entrarão em campo novamente na noite da próxima terça-feira (6), no Allianz Parque, em duelo que marca um dos finalistas do torneio.

Quem passar de fase encara Vélez Sarsfield ou Flamengo na grande decisão da Libertadores, marcada para o dia 29 de outubro.

Melhor do Athletico: Vitor Roque

O jovem de 17 anos infernizou a vida da dupla de zaga do Palmeiras. Rápido e habilidoso, Vitor Roque não atuou apenas como um “camisa nove” e desconstruiu — ao lado de Vitinho — o sistema defensivo paulista, forçando erros atípicos por parte da equipe de Abel Ferreira.

Melhor do Palmeiras: Gabriel Menino

O volante substituiu Danilo e foi um dos poucos palmeirenses que agrediram o gol de Bento. Menino se movimentou e, na etapa final, chutou duas vezes de fora da área, obrigando o goleiro do Athletico a trabalhar.

Pior do Athletico: Hugo Moura

O volante complicou a vida do Athletico. Em menos de dez minutos, Hugo Moura tomou dois cartões amarelos e desfalcou a sua equipe — Felipão, que se irritou pouco depois, foi outro expulso pelo árbitro Roberto Tobar.

Pior do Palmeiras: Flaco López

O uruguaio desperdiçou a principal chance de gol do Palmeiras no 1° tempo após tabela com Dudu. Já com a desvantagem paulista no placar, López ainda teve nova oportunidade em cruzamento de Dudu, mas não aproveitou. Saiu no 2° tempo e deu lugar a Wesley.

Cronologia: início veloz e com sustos

Athletico e Palmeiras rejeitaram qualquer iniciativa sobre “estudos” nos primeiros minutos de jogo e, com muita rapidez, se lançaram ao ataque.

A primeira grande chance do jogo foi palmeirense e ocorreu aos cinco minutos. Após roubar a bola já no campo de ataque, Flaco López tocou para Dudu, que acionou novamente o uruguaio — o centroavante acabou finalizando fraco já dentro da área.

O Athletico respondeu um minuto depois, com Alex Santana tentando uma bicicleta após cruzamento da direita. O chute não passou perto da meta rival.

Foi aos 13 minutos, no entanto, que os mandantes assustaram de vez. Em jogada individual, Hugo Moura fez fila e cruzou para a área. Gustavo Gómez, na tentativa de afastar o perigo, quase mandou contra o próprio gol e obrigou Weverton a espalmar.

Murilo erra, Vitor Roque aparece… e Athletico marca

O Athletico abriu o placar aos 22 minutos. Após cruzamento de Khellven pela direita, o zagueiro Murilo afastou errado e permitiu ao jovem Vitor Roque, na queda da bola, girar e tocar para o meio.

Alex Santana já na pequena área, aproveitou novo apagão defensivo do Palmeiras. Ele se antecipou e, com categoria, balançou as redes de Weverton, marcando o seu 1° gol com a camisa da equipe paranaense: 1 a 0.

Mesmo em vantagem, os paranaenses continuaram atacando e aproveitando constantes erros de passe do Palmeiras, que só chegou ao gol adversário, até o intervalo, em um cabeceio para fora de Flaco López.

Palmeiras ensaia pressão, mas Veiga se machuca

O Palmeiras voltou mais pilhado na etapa final e, logo no primeiro minuto, com Gabriel Menino em chute de fora da área, agrediu o gol de Bento.

Logo depois, no entanto, novo baque: Raphael Veiga levou uma entrada por trás de Hugo Moura e caiu com o tornozelo preso no gramado. Ele tentou voltar após atendimento médico, mas foi substituído por Bruno Tabata.

Pouco depois, foi a vez de o apagado López dar lugar a Wesley em nova intervenção de Abel Ferreira.

Hugo Moura e Felipão são expulsos

Por volta dos 18 minutos do 2° tempo, o volante Hugo Moura tomou cartão amarelo após falta em Bruno Tabata.

O jogador do Athletico acabou expulso pouco depois: ele caiu após choque em velocidade e, irritado, colocou a mão na bola para evitar um ataque adversário. Roberto Tobar, árbitro da partida, aplicou o vermelho.

Aos 28 minutos, foi a vez de Felipão ir para o vestiário mais cedo. O experiente técnico se irritou com uma possível falta de Murilo em Vitor Roque e disparou contra o juiz, que imediatamente expulsou o gaúcho.

Pressão até o fim

Com um homem a mais dentro de campo, o Palmeiras se lançou ao ataque, mas pouco conseguiu agredir até o apito final.

Gabriel Menino, em dois chutes de longa distância, e Gustavo Gomez, em cabeçada após escanteio, foram os mais perigosos. Tobar, no entanto, encerrou a partida já na casa dos 53 minutos.