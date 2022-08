Gladson fica feliz com pesquisa, mas diz que vai manter os pés no chão

A pesquisa feita pelo Instituto Ipec, divulgada pela Rede Amazônica na noite desta segunda-feira dia 29, colocam o atual governador do Estado Gladson Cameli, com 51% das intenções de voto ou seja se a pesquisa estiver correta e eleição fosse hoje, Gladson seria eleito governador mais uma vez em primeiro turno.

Consultado pelo ac24horas sobre o resultado da pesquisa eleitoral, Gladson afirmou que fica feliz em saber que as pessoas reconhecem o seu trabalho. “A pesquisa é uma fotografia do momento. Ficamos felizes em saber que as pessoas percebem o trabalho executado a frente do governo e que desejam seguir em frente para que o Acre avance ainda mais:” afirmou.

Para que o clima de ‘já ganhou” antecipado não chegue aos militantes. Temos ainda um longo caminho pela frente e seguiremos com a mesma seriedade e pé no chão apresentando nossos compromissos para continuar colocando as pessoas em primeiro lugar. A campanha só termina nas urnas” enfatiza Gladson.