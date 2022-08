Consumo de energia elétrica sobe 12% na 1ª quinzena de agosto no Acre

O Brasil consumiu 63.519 megawatts médios de energia elétrica nos primeiros quinze dias de agosto, um aumento de 3,3% em relação ao mesmo período de 2021, segundo informações preliminares do Boletim InfoMercado Quinzenal da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE). No Acre, o consumo cresceu 12%. O verão seco e muito quente eleva o uso de ar-condicionado, o que pode ajudar a explicar o crescimento, um dos três maiores do País no período.

O Maranhão liderou a lista dos Estados com a maior alta, de 16%, seguido por Rondônia (14%) e Acre, já citado. Entre os recuos, temperaturas mais amenas do que as registradas na primeira quinzena de agosto do ano passado reduziram a demanda do Rio Grande do Norte (9%) e do Ceará (2%). Já São Paulo, Espírito Santo e Piauí tiveram um pequeno declínio, de 1% cada um.

O resultado reflete principalmente a retomada de alguns ramos de atividade econômica importantes para o país, como serviços e madeira, papel e celulose, além de temperaturas máximas mais elevadas em grande parte do território nacional.

O mercado livre, que abastece a indústria e grandes empresas, como shoppings e redes de varejo, consumiu 23.219 MW médios, montante 5,7% maior na comparação com o ano anterior. Os outros 40.300 MW médios, foram destinados ao mercado regulado, no qual estão os consumidores residenciais e as pequenas empresas. O ambiente teve alta de quase 2% no comparativo anual

Como há a constante migração de consumidores entre esses dois mercados, a CCEE faz uma leitura dos dados expurgando esse efeito. Se desconsiderássemos as movimentações nos últimos 12 meses, o volume de energia consumida no mercado livre teria crescido cerca de 3,3%, enquanto o regulado registraria uma ampliação de 3,2%.