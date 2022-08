Censo 2022: Mais de 237 mil foram recenseados no Acre

IBGE está divulgando o primeiro balanço da coleta do Censo Demográfico 2022. Desde o início da operação, em 1º de agosto, até ontem (29), foram recenseadas 58.291.842 pessoas, em 20.290.359 domicílios no país.

No Acre, segundo o IBGE, 237.051 homens e mulheres foram entrevistados. A maioria, 122.310, é de mulheres.

Assim, apenas 0,41% da população total do Brasil deve ser visitada pelo recenseadores, total que só é maior que o dos Estados do Amapá (0,37%) e Roraima (0,24%).

Do total recenseado no País, 36,51% estavam na região Nordeste, 35,51% no Sudeste, 11,87% no Sul, 9,44% no Norte e 6,67% no Centro-Oeste. Na manhã de hoje (30), o total de população recenseada já era de 59.616.994.

No site do Censo 2022 é possível acompanhar diariamente o total da população recenseada no país e a evolução dos setores trabalhados por unidades da federação.

O Instituto está enfrentando dificuldades relativas à falta de pessoal para atuar como recenseador em determinados locais.

“A produtividade individual dos recenseadores está dentro do esperado. Os setores estão sendo trabalhados no tempo adequado e os sistemas de coleta, acompanhamento e transmissão estão funcionando bem, assim como os equipamentos”, declara o gerente técnico do Censo, Luciano Duarte.