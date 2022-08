Servidores de Feijó protestam por reajuste salarial e pagamento de auxílio alimentação

Com apoio do Centro Integrado de Operações Aéreas (Ciopaer) e do Grupo Especial de Fronteira (Gefron), as forças de segurança do Acre (PMAC, Polícia Civil) deram início, nesta sexta-feira, 26, à Operação Iaco, com foco nos municípios de Manoel Urbano e Sena Madureira.

De acordo com as forças, diversas apreensões de armas e prisões já foram efetuadas, desde o início das ações. Neste sábado, um integrante de organização criminosa foi preso, portando arma de fogo.

Nos dois municípios, as forças de segurança implementam ações de saturação em áreas de floresta e nos bairros das duas cidades.

