Petecão chega ao ac24horas para acompanhar sabatina com Vanda

No segundo programa da Federação Brasil da Esperança, os candidatos a governador e vice, Jorge Viana e Marcos Alexandre, voltaram a abordar a falta de obras no estado e afirmaram que com base no Relatório Resumido de Execução Orçamentária o governo do Acre tem hoje R$ 2,3 bilhões parados.

“Essa notícia é um escândalo. Com tanto dinheiro num verão desses, era para o Acre ser um canteiro de obras”, disse Viana. “A gente anda nos centros comerciais de Rio Branco e do interior, e em pleno verão, não vê uma obra, nada acontecendo, até parece que todo dia é feriado”, afirmou Marcus.

O candidato do PSD, Sérgio Petecão seguiu apostando no seu estilo “pé no chão” e disse que vai colocar comida no prato do povo acreano, com quem afirma ter conhecido o estado todo.

“Foi andando com o povo que conheci o Acre inteiro nesses 32 anos de vida pública. Juntos vamos construir um Acre com mais segurança para as nossas famílias, com comida no prato de todos, com mais saúde, cultura e esporte, e o mais importante: oportunidade para a nossa juventude”, afirmou.

Mara Rocha, do MDB, disse que o Acre não pode mais perder tempo e abordou o desemprego e a falta de comida na mesa da população de um estado que é o segundo mais pobre do Brasil. Para ela, o foco do seu governo será a geração de emprego e renda.

“Temos pressa para gerar emprego e renda e trazer mais comida para a mesa do acreano. Eu estou aqui com esse objetivo, trabalhar para o desenvolvimento de um Acre mais justo e de oportunidades para o nosso povo”, defendeu Mara.

O candidato à reeleição Gladson Cameli abordou os investimentos em segurança no seu governo e lembrou que em governos passados o setor não possuía estrutura e equipamentos e que a polícia era obrigada a enfrentar a violência com apitos.

“Agora é a hora de melhorar a proteção para as mulheres aumentando o número de delegacias especializadas em todo o estado”, disse o candidato.

No segundo programa, Gladson também afirmou que o tempo perdido por governos passados está sendo recuperado também na saúde e na educação e disse que no segundo mandato o foco será na geração de emprego e renda.

“Para avançar mais vamos abrir novas escolas militares, recuperar o tempo perdido na pandemia e levar o prato extra para todos”.

O candidato Marcio Bittar, do União Brasil, repetiu a veiculação do programa da última sexta-feira (26), quando destacou os recursos destinados por ele para obras no Acre e a ajuda dada pelo presidente Bolsonaro ao estado.

“Nesta campanha, eu vou pedir voto para a reeleição do presidente Bolsonaro e para a minha candidatura ao governo. Como nós dois temos mandato, eu entendo que é preciso prestar conta, e é isso o que eu vou fazer. Em toda essa campanha, eu vou dizer daquilo que o presidente Bolsonaro fez pelo Brasil e pelo Acre, e naquilo que eu ajudei”, disse Bittar.

O candidato David Hall, por conta da legislação que prevê a Cláusula de Barreira, não tem espaço na Propaganda Eleitoral Gratuita e o candidato Nilson Euclides ainda não estreou no horário gratuito.

A cláusula de barreira é uma emenda à Constituição, promulgada em 2017 pelo Congresso Nacional, que estabeleceu critérios de desempenho para que partidos tenham acesso ao dinheiro do fundo partidário e à propaganda gratuita no rádio e na televisão.