Ney “cola” em Gladson, mas a disputa é duríssima 

A propaganda eleitoral na TV e no rádio deixou patente que o ex-deputado Ney Amorim (Podemos) é, de fato, o candidato ao Senado que o governador Gladson Cameli abraçou. Ney nunca esteve em um momento tão propício para tentar se eleger senador, já que em 2018 perdeu disputando pelo PT. Gladson o convidou de última hora depois de ver fracassadas as tentativas de compor com o senador Márcio Bittar e o deputado federal Alan Rick, ambos do União Brasil.

Há um ditado que diz que, “cavalo selado não passa duas vezes”, mas, no caso de Ney Amorim, sim. Porém, o apoio do governador e a máquina não são o passaporte para que o ex-presidente da Aleac chegue ao Senado. Há indicativos de uma disputa ferrenha entre os candidatos Márcia Bittar (PL) e Alan Rick. Os demais concorrentes, segundo as últimas pesquisas registradas no TRE, precisam crescer muito para entrar nesse quadrilátero da disputa.

“A soberba precede a ruína e o espírito altivo a queda”. (Salomão, filho de Davi)

. O candidato Ciro Gomes depois de advertido pela jornalista Renata Vasconcellos sobre o palavreado “pesado” contra adversários mudou o linguajar.

. Apareceu no debate mais leve, muito embora com respostas duras quando necessário.

. Quem venceu o debate?

. Para os bolsonaristas foi o Bolsonaro, para os lulistas, o Lula e assim por diante…

. O candidato ao Senado Sanderson Moura é um dos mais preparados; uma campanha pró ativa e temática talvez rendesse mais votos.

. A campanha do candidato Sérgio Petecão explodiu nas ruas da capital como já se esperava;

. Petecão inegavelmente é bom de campanha, forjado nas ruas, nas periferias.

. Desde o dia 1º de janeiro de 2019 que digo que não se pode subestimar Jorge Viana e o PT.

. Mesmo alerta feito muitas vezes pelo senador Márcio Bittar quanto a disputa que deveria ocorrer entre o projeto de 2018 e a esquerda.

. Exatamente o que pode acontecer no 2º turno das eleições no Acre.

. “Pode” e não que vai, Macunaíma.

. Mara Rocha e Petecão estão na disputa; as conclusões só quando as urnas estiverem abertas.

. Se duvidar, o pernambucano pode colocar todo mundo no bolso em um debate.

. Ele sempre sai melhor debatendo com um único adversário.

. Esperar para ver se terá ou não um 2º turno, o que é factível.

. Cabide liga querendo espaço na televisão porque seu micro partido não tem tempo de TV, não em nada; na verdade ninguém nem sabe que existe.

. Eleição se compra se for proporcional, majoritária é praticamente impossível.

. Aliás, o mercado persa está movimentado.

