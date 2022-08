Alta no preço do barbeador e do sabão encarecem produtos de limpeza doméstica no Acre

O mês de julho o Acre manteve o ritmo de geração de empregos com carteira assinada, alcançando um saldo positivo de 1.024 vagas. Foram 4.881 contratações e 3.857 demissões no período -uma variação positiva de 1,12%. No ano, o estoque de emprego formal chega a 92.236 empregos no Acre. Os dados do Ministério do Trabalho e Previdência e foram divulgados nesta segunda-feira (29).

No País, o resultado é igualmente positivo. São 218.902 vagas formais, dando continuidade ao desempenho do ano de 2022. No acumulado até julho, o Brasil gerou 1.560.896 novos empregos formais. No período de agosto de 2021 a julho de 2022 – últimos 12 meses – o saldo positivo chegou a 2.549.939 vagas geradas.

Os dados de julho demonstram que o País alcançou um estoque recorde histórico de 42.239.251 empregos formais registrados no Novo Caged. De julho de 2020 a julho de 2022, o saldo positivo alcançou 5.542.283 novos postos de trabalho, decorrente de 43.141.648 admissões e 37.599.365 desligamentos no período.

Em nível nacional, todos os cinco grandes grupamentos de atividades econômicas registraram saldos positivos em julho, sendo o maior crescimento no setor de Serviços, com saldo positivo de 81.873 postos de trabalho formais, seguido da Indústria, que registrou +50.503 e o comércio, com geração de +38.574 vagas no mês.

No ano, o setor da construção civil foi o que teve desempenho mais destacado, com um crescimento de 9,38% no estoque de empregos formais, puxando os demais setores que também obtiveram saldo positivo no acumulado do ano. O setor de serviços gerou 874.203 vagas, seguido pela indústria, com 266.824 novos empregos até o momento.

Do ponto de vista regional o grande destaque foi a região Norte, com um crescimento de 0,8% da força de trabalho, o maior crescimento relativo entre as cinco regiões brasileiras.