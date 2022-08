Operação do BOPE resulta em apreensão de adolescente e drogas no Papoco

Uma Operação da Companhia de Cães (CPcães) com apoio do GIRO do Batalhão de Operações Especiais (BOPE) resultou na apreensão de uma adolescente de 16 anos e drogas no final dar tarde deste sábado, 27, na rua Rio Grande do Sul no bairro Preventório, na região do Papoco, em Rio Branco.

As guarnições policiais estavam em operação na região quando avistaram um homem em fundada suspeita, ao perceber a aproximação dos policiais, o suposto traficante correu e conseguiu fugir. A Companhia de Cães juntamente fez uma varredura no local aonde o suposto traficante estava e debaixo de uns entulhos foi encontrado 22 tabletes de maconha, 13 trouxinhas de cocaína, 13 papelotes de skunk, duas facas e uma tesoura.

A adolescente que estava próximo aos entorpecentes, filmando a operação e discutindo com os policiais foi encaminhada juntamente com as drogas à Delegacia de Flagrantes (Defla) para os devidos procedimentos.