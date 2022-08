Lurdinha Lima é apresentada oficialmente como suplente de Ney Amorim em grande evento de Cruzeiro do Sul

Durante o lançamento oficial da candidatura a reeleição do presidente da Assembleia Legislativa, deputado estadual Nicolau Júnior, em Cruzeiro do Sul, o Progressista do Juruá apresentou a primeira dama do município, Lurdinha Lima, como 1° suplente do candidato ao senado Ney Amorim.

Ela diz que entra na política com o coração aberto. “Entro com o coração aberto e pensando sempre no próximo assim como fiz no Juruá Solidário. A ideia é sempre transformar para melhor a vida das pessoas”, citou.

O evento que contou com a presença do governador Gladson Cameli, candidata a vice, Mailza Gomes, e do prefeito Zequinha Lima, além de deputados, vereadores, militantes e populares, lotou a AABB. Ney Amorim diz que a chapa agora está mais forte com a representatividade do Juruá. “Hoje é dia de celebrar porque a Lurdinha na chapa é a força do Juruá, é a força da mulher. É a união maior ainda entre Rio Branco e todo o Vale do Juruá. Agora é visitar todo o Acre pra chegar ao fim dessa caminhada com uma bela vitória nossa, do povo do Acre e do governador Gladson Cameli”, destacou Ney agradecendo ao PDT, pelo gesto de ceder a primeira suplência da chapa para Lurdinha.

A troca da primeira suplência de Ney Amorim, de Renan Bits – PDT, pelo da primeira dama de Cruzeiro foi anunciada pelo Zequinha Lima na quinta-feira, 25. Neste sábado a Coligação “Avançar Para Fazer Mais” composta pelo PDT, Podemos e Progressista divulgou uma Nota confirmando a nome de Lurdinha e citando que a substituição do nome de Bits pelo dela, teve o objetivo de “unificar o Acre em prol de um projeto maduro de governança política e bem estar social”. Renan ocupa agora a segunda suplência de Ney Amorim.