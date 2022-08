Polícia prende um dos suspeitos de esfaquear homem dentro de motel em Rio Branco

Em menos de 24 horas, a Polícia Civil da capital praticamente elucidou um caso sui generis registrado na noite da última quinta-feira (25), quando dois homens invadiram um dos apartamentos de um motel da Avenida Antônio da Rocha Viana, no bairro Vila Nova, onde espancaram e tentaram matar Francisco Castro de Lima Filho (43), que com várias perfurações de um arma branca foi socorrido por uma equipe do SAMU e permanecia até a noite de ontem no Pronto Socorro do Hospital de Urgência e Emergência de Rio Branco (HUERB).

Na tarde de sexta-feira (26), depois de quase todo o dia de buscas, investigadores da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), quando de um cerco numa área de risco do bairro Wanderley Dantas, também na parte alta da cidade, prenderam Marcos Antônio Pereira de Souza, um dos envolvidos, que confessou sua participação no atentado. A polícia agora tenta prender o outro acusado, que já estaria devidamente identificado. A motivação do delito ainda é desconhecida.

O caso

Na noite da última quinta-feira, de forma estranha, Francisco Castro de Lima Filho estava sozinho no apartamento de um motel localizado na parte alta da Avenida Antônio da Rocha Viana, no bairro Vila Nova, quando foi surpreendido com a chegada de dois homens, até então desconhecidos, que o espancaram violentamente e, em ato contínuo, o atingiram com várias facadas.

Ao dar entrada na emergência do Pronto-Socorro do HUERB, Castro estava lúcido e prestou algumas informações a integrantes da equipe de Pronto Emprego DHPP, que no final da tarde desta sexta-feira chegaram a Marcos Antônio Pereira de Souza, como sendo um dos autores confessos do atentado. Autuado em flagrante por homicídio tentado, deverá passar ainda hoje pela audiência de custódia no Fórum Criminal, na Cidade da Justiça.