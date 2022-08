Acre é o estado com maior volume de queimadas do país nas últimas 48 horas

A explosão de focos de queimadas que ocorreu no Acre na última quinta-feira (25) contribuiu para que nesta sexta-feira (26) o estado assumisse o topo do indesejável ranking do fogo no período das 48 horas anteriores, de acordo com os dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe).

Foram detectados pelo satélite de referência do Inpe 850 focos de queimadas no Acre nos últimos dois dias. Acompanhando essa tendência, o município de Feijó, o epicentro dos focos de calor no estado, também ocupou o primeiro lugar entre todos os municípios do Brasil neste mesmo período.

Um dado significativo é que entre as cinco cidades com mais registros de queimadas nesse período, quatro estão localizadas na fronteira do Acre com a região sul do Amazonas – são elas, Feijó (AC), Lábrea (AM), Tarauacá (AC) e Boca do Acre (AM). Completa a lista Porto Velho (RO), que não está tão distante destas.

Os números preocupam, pois o período considerado mais crítico para a ocorrência das queimadas na Amazônia está apenas começando e vai do fim de agosto até meados de outubro. Como exemplo disso, no ano passado o mês de setembro registrou quase 4 mil focos de queimadas.

Mesmo com o aumento dos últimos dias, os números de focos de queimadas deste ano ainda estão acima dos registrados no ano passado. São 2.390 focos detectados de 1 º de janeiro a 26 de agosto contra 3.572 focos para o mesmo período de 2022, uma redução de 33%.

Força-tarefa

Neste ano, pela segunda vez, o Acre está incluído na força-tarefa de combate a incêndios e queimadas florestais do Ministério da Justiça e Segurança Pública – a Operação Guardiões do Bioma, que consiste em monitorar e realizar ações efetivas nos locais onde há grandes focos de incêndio e apurar crimes relacionados à pauta.

Qualidade do Ar

Na noite desta sexta-feira, os sensores da Rede de Monitoramento da Qualidade do Ar no Acre, coordenada pelo Ministério Público, mostraram taxas elevadas de concentração de partículas pesadas em vários municípios acreanos, principalmente os localizados nas regiões do Baixo e Alto Acre.

Por volta da meia-noite, o município de Manoel Urbano estava com taxa de 145 µg/m³, a pior entre as cidades que possuem sensores instalados, quando o limite considerado aceitável pela Organização Mundial de Saúde (OMS), é de 15 a 25 µg/m³. A grande concentração de fumaça nos céus é o reflexo desses dados.