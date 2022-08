Transporte de boi dentro de carro em Plácido de Castro chama atenção nas redes sociais

Francisco de Castro Lima Filho, de 43 anos, foi vítima de uma tentativa de homicídio após ser ferido a facadas na noite desta quinta-feira, 25, dentro de um motel localizado na Avenida Antônio da Rocha Viana, no bairro Vila Nova, em Rio Branco.

De acordo com informações da polícia, Francisco estava dentro do quarto do motel sozinho quando dois homens não identificados invadiram o motel, entraram em luta corporal com a vítima e os agressores e desferiram vários golpes que atingiram o abdômen e outras partes do corpo de Francisco.

Após a ação, os criminosos fugiram do local. Mesmo ferida, a vítima ainda conseguiu pedir ajuda no estacionamento. A ambulância do suporte avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionada e os paramédicos prestaram os primeiros atendimentos e encaminharam Francisco ao Pronto-Socorro de Rio Branco.

Segundo o Médico do SAMU, as facada no abdômen de Francisco ocasionaram a exposição das vísceras, e ele deu entrada ao hospital em estado de gravíssimo.

Policiais Militares estiveram no local e isolaram o quarto do motel para os trabalhos do Perito em criminalística. Os autores do crime não foram presos.

O caso será investigado pelos agentes de Polícia Civil da Equipe de Pronto Emprego (EPE), da Delegacia Especializada de Investigação Criminal (DEIC).