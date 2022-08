Suplência de Ney Amorim ao senado vira Torre de Babel e ninguém mais se entende

O CANDIDATO AO SENADO, Ney Amorim (PODEMOS), o deputado Luiz Tchê (PDT) e o prefeito de Cruzeiro do Sul, Zequinha Lima (PP), estão igual no episódio bíblico da Torre de Babel, falando linguagens diferentes sobre um mesmo tema. A declaração dada ontem pelo prefeito de Cruzeiro do Sul, Zequinha Lima (PP) ao ac24horas de que destronou o PDT, e colocou a sua mulher Lurdinha Lima (PP) como primeira suplência na chapa do candidato ao Senado, Ney Amorim (PODEMOS), com apoio deste, teve reação na noite de ontem ao BLOG DO CRICA por parte do dirigente do PDT, deputado Luiz Tchê, que negou ter o indicado do partido para a primeira suplência de Amorim renunciado.

“NO PDT não estamos sabendo de nada. Não conversei com ninguém sobre esta composição, e tive a confirmação de que o Rennan Biths não assinou nenhum documento de renúncia e nem pensa em fazê-lo. Se ele não renunciou, como é que houve troca da suplência na chapa”? Foi a indagação feita ontem ao BLOG pelo dirigente do PDT.

Luiz Tchê diz que não vê no prefeito de Cruzeiro do Sul, Zequinha Lima, maior poder de transferência de votos para a chapa do candidato ao Senado, Ney Amorim (PODEMOS), do que o PDT, com força eleitoral já comprovada nas urnas. O pedetista, que se encontrava ontem em Tarauacá, ficou de antecipar para hoje a chegada em Rio Branco, para reunir o partido e tomar uma posição sobre o assunto. Ney Amorim (PODEMOS) ficou de retornar a ligação do BLOG para dar a sua posição, mas não o fez até o fechamento do comentário.

FICANDO ATRAVESSADO

ESTE é um episódio que está ficando atravessado na candidatura do Ney Amorim (PODEMOS) ao Senado, precisa resolver logo a confusão, que virou um porco-espinho no seu colo. Até para tocar em paz a campanha.

NOVIDADE NA CAMPANHA

O CANDIDATO ao governo, senador Petecão (PSD), colocou ontem a campanha na rua, com um mega bandeiraço no centro e o lançamento da novidade digital, o “Comício Virtual”, em que, candidatos a deputado e governo dialogam ao vivo com os internautas sobre as propostas de trabalho.

O MDB QUE CONHEÇO

O MDB tem a Márcia Bittar (PL) candidata ao Senado numa aliança. Mas o vereador Emerson Jarude (MDB) e candidato a deputado estadual, faz campanha aberta para o candidato ao Senado, Alan Rick (União Brasil). O MDB tem a Simone Tebet candidata à presidência; mas a candidata ao governo, Mara Rocha (MDB), pede votos para o presidente Bolsonaro. Isso abre a porteira para que infidelidade reine no MDB. Esse é o MDB que conheço de vários carnavais, onde cada um cuida de sí.

CAMPANHA Á MODA ANTIGA

NA CAPITAL, acabou faz tempo. Mas os comícios presenciais e tradicionais, são uma forma de fazer política que permanece em Cruzeiro do Sul. O ex-prefeito de CZS, Vagner Sales, continua fazendo campanha com comícios nos bairros todos os dias. E com direito a torcida organizada e a bêbado de comício.

NÃO HOUVE JEITO

TODAS as tentativas para que o prefeito Bocalom apoiasse a candidata ao Senado, Vanda Milani (PROS), não surtiram efeito; ele está apoiando a candidatura da Márcia Bittar (PL), com quem se afina ideologicamente

NÃO SAIU MAL

PARA quem esperava que o ex-presidente Lula se saísse mal ontem na entrevista do Lula no Jornal Nacional, deve ter ficado triste. Teve mais pontos positivos que negativos, inclusive, no delicado tema da corrupção.

RÁDIO E TV

COMEÇA hoje a propaganda eleitoral no rádio e televisão. Um programa bem elaborado, para cima, ajuda uma candidatura; mas quando é fraco, ajuda a empurrar para baixo, porque vira alvo de críticas.

PESQUISA NACIONAL

Deverá ser divulgada hoje pela TV-ACRE a primeira pesquisa de um instituto nacional, sem ligações regionais, sobre as candidaturas ao Governo e Senado.

CANDIDATA LEVE

NA chapa do PSD a deputada federal, um nome leve é o da odontóloga Suelen Carlos, que pela forma cortês como faz a sua campanha, recebe elogios. Além de ser mulher, é preparada, não é nenhuma dessas laranjas.

NÃO VAI RESPONDER

UM DIRIGENTE do PT revelou ontem ao BLOG que, embora considere injustos, não haverá resposta aos ataques do candidato ao Senado, Sanderson Moura (PSOL). Acha que uma briga só favoreceria a direita.

DISPARADO O QUE MAIS CONGREGA

O ex-prefeito Marcus Alexandre (PT) é disparado o vice que mais congrega votos para o candidato a governador. Seis horas da manhã já está em campanha pelos bairros.

VAGA CERTA

NA CHAPA da federação formada pelo PT-PV-PCdoB, não é demais afirmar que uma das vagas a serem conquistadas para deputado estadual, ela ficará com o Edvaldo Magalhães (PCdoB), um quadro político de excelência.

GONZAGUINHA LEVA

JÁ NO PSDB, só por um ponto fora da curva o deputado Luiz Gonzaga não será reeleito com uma boa votação. Gonzaguinha é um craque na armação de uma campanha. Fez uma ativa pré-campanha, o que deve lhe render uma votação expressiva para a volta à ALEAC.

CONVERSO COM MUITOS CANDIDATOS

POR FORÇA da profissão, converso com candidatos dos mais variados partidos. E vou fazer um comentário do que ouço: não considerem o Jorge Viana (PT) carta fora do baralho e não o meçam só pelo tamanho do PT.

DECLARAÇÃO DE APOIO

ALÉM da declaração já feita de apoio do senador Flávio Bolsonaro (PL), está no foco do senador Márcio Bittar (União Brasil), também, uma declaração formal de apoio do Bolsonaro quando visitar o Acre, à candidatura da senadora da Márcia Bittar (PL), que é do seu partido.

SAIRÁ DESTE BOLO

Perpétua Almeida (PCdoB), Léo de Brito (PT), Cláudio Ezequiel (PV) e Henry Nogueira (PT), não consigo ver outros nomes na chapa da aliança PT-PV-PCdoB, disputando uma ou duas vagas para federal no grupo.

MARCELO MACEDO

É um dos bons nomes para a ALEAC pelo PT.

NÃO É MATEMÁTICO

TER o apoio de um prefeito não significa para um candidato, que cairá na sua sacola uma chuva de votos. O voto é uma mercadoria de difícil transferência; o eleitor pode votar no prefeito, mas não vota em quem ele mandar. Arrasta no máximo os cargos de confiança.

ARTE DE COMPRAR VOTOS

FALANDO em campanha, ouvi de um experiente político que, ter dinheiro na eleição é importante na montagem de alianças, para eleger um deputado; mas, o difícil é usar o dinheiro para a condenável compra de votos. Se não conhecer a mercadoria que compra, pode perder o que investiu e não se eleger. Conheço vários casos. Comprar votos é uma arte, espúria, mas é.

TOLICE POLÍTICO

É uma tolice política colocar grupos de pessoas pagas nos bairros distribuindo santinhos. É uma estratégia que não rende votos, o eleitor quer ver a cara do candidato, conversar com ele, apertar a mão e etc.

FRASE MARCANTE

“Corte o pano conforme a roupa”. Ditado vietnamita.