Prefeitura e Iapen promovem palestra de conscientização para mulheres do presídio feminino

Quem busca opções de lazer e entretenimento neste final de semana em Rio Branco, tem à disposição diversas celebrações que movimentam os espaços públicos e privados da cidade.

O ac24horas separou as melhores atrações para se divertir com segurança. Acompanhe.

– Arraial da Atléticas

Está com saudades de um arraial? Depois de anos, o arraial da Uninorte está de volta e agora é com as atléticas. Neste sábado 27, acontece o Arraial da Atléticas no estacionamento da Uninorte, as 18h, com comidas típicas, doces, bingo, música ao vivo e gummy.

– Zona Nerd

A Associação de Nerds do Acre (ANAC) realizará neste sábado e domingo, 27 e 28, o evento Zona Nerd especial K-Pop, que pretende reunir mais de 3 mil pessoas.

A iniciativa que aborda a cultura K-Pop, gênero musical originado na Coreia do Sul, contará com competições de grupos, solos covers e premiações, além de apresentações de Escolas de Dança, DJ e a sensação do Youtube, a dançarina Frost.

– Show de humor com Paulinho Gogó

Com alegria e muito humor, Paulinho Gogó chegou ao Acre para duas apresentações. Nesta sexta-feira e sábado, 26 e 27, às 20h, no Teatro da Universidade Federal do Acre (Ufac).

– Exposição em alusão ao Dia do Soldado

Em alusão ao Dia do Soldado, comemorado dia 25 de agosto, o Via Verde Shopping recebe nos dias 27 e 28 de agosto, sábado e domingo, a exposição do Exército, em frente a Americanas e Vivara

Além desta ação, a banda da força armada se apresentará às 15h na Praça de Alimentação nos respectivos dias.

– Festa anos 90

Neste sábado, 27, é dia de colocar sua roupa bem colorida, usar todos os acessórios possíveis e ir curtir a Festa Anos 90 (90’s Party) com o DJ GG no Studio Beer.

A viagem no tempo começa às 23h e se chegar antes das 00h a entrada é gratuita.

– Recanto FoodBeer

O Recanto FoodBeer, bar e restaurante na Estrada Dias Martins, preparou três noites especiais para aproveitar bem o fim de semana.

Com caipirinha gratuita para as 20 primeiras mulheres, nesta sexta-feira, 26, acontece o “Girl Power Night”, já no sábado, 27, ocorre o “3° Tempo do Orjia” com 40L de gummy grátis. E fechando a semana, no domingo, 28, com muita MPB, Cássia Arruda “Canta para elas”, em homenagem as vozes femininas brasileiras.