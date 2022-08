Kassab “despeja” mais de R$ 10 milhões para campanha do PSD e Petecão no Acre

A direção nacional do PSD, presidida pelo ex-ministro Gilberto Kassab, abriu os cofres para a campanha no Acre. Após o senador licenciado Sergio Petecão receber R$ 3 milhões para sua campanha ao governo, foi a vez do diretório estadual do partido receber o montante de R$ 7,3 milhões. Com isso, as campanhas do PSD e Petecão estão com mais de R$ 10,3 milhões em suas contas.

Apesar de nas últimas pesquisas, o nome de Petecão estar atrás de alguns adversários, o comando geral do partido entende que com recursos, o candidato pode influenciar a decisão do voto. O candidato deve focar sua campanha nos próximos 30 dias somente na capital. Parte desse dinheiro deverá ser repartido entre candidatos a deputado federal e estadual, visando colocar mais pessoas nas ruas pedindo voto.

Enquanto Petecão demonstra força financeira, a movimentação de recursos dos demais candidatos ao governo é tímida. Jorge Viana recebeu R$ 850 mil entre recursos do fundão é doação de pessoas físicas, David Hall (AGIR) recebeu R$ 100 mil e Márcio Bittar (UB) recebeu pouco mais de R$ 711 mil. Gladson Cameli (PP), Nilson Euclides (PSOL) e Mara Rocha (MDB), ainda não receberam recursos.