Andirá realiza peneira gratuita para jovens de 14 e 15 anos; saiba como participar

O Andirá realiza na manhã deste sábado, 27, no campo do Juventus, a partir das 8 horas, uma peneira para descobrir para atletas com idade de 14 e 15 anos (nascidos entre os anos de 2007 e 2008).

De acordo com o coordenador da base do Morcego, como é conhecido o Andirá, o técnico Léo Raches, o objetivo da peneira será escolher atletas para a equipe sub-15, além de proporcionar momentos de inclusão social aos participantes. A participação é gratuita.

Os jovens interessados em participar da peneira precisam comparecer ao local devidamente uniformizados (chuteira, meião, calção, camisa, máscara e garrafinha d’água).

A seletiva terá início às 8h e a equipe organizadora aconselha os jogadores chegarem com antecedência de 30 minutos.

As categorias de base do time vem crescendo e conquistando vários campeonatos, inclusive foi a última equipe do Acre a representar o futebol acreano na Copa São Paulo de Futebol Júnior.