Vice de Bittar vê retorno positivo com candidatura ao governo

Os candidatos a governador, Jorge Viana, vice-governador Marcus Alexandre e senadora Nazaré Araujo pela Federação Brasil da Esperança Acre, estiveram na manhã desta quinta-feira, 25, na Baixada da Sobral para conversar com a comunidade durante caminhada pela Avenida Campo Grande, uma das principais vias da região.

“É muito bom quando a gente encontra as pessoas e elas têm memória do trabalho do Marcus e do Jorge. Para fazer acontecer agora, precisa ter experiência, mas também precisa ter a cabeça na inovação”, afirmou Nazaré.

A candidata ao Senado, disse ainda que é com o compromisso de trazer os recursos para ajudar Jorge e Marcus que ela vai trabalhar no Senado.

“Eles vão precisar dessa ajuda em Brasília para continuar esse trabalho pelo progresso de Rio Branco e do Acre, pelo prato de comida na mesa dos nossos trabalhadores. É por isso que quero estar com Lula, no Senado, para levar a voz de uma mulher pela população do Acre”, declarou Nazaré.

Jorge Viana lamentou o abandono que sofre a Baixada da Sobral e recordou que a região sempre recebeu atenção e o cuidado das gestões petistas e em seu governo isso voltará a ser prioridade.

“Honestamente, se tirar o que nós fizemos aqui na região da Baixada, não sobra nada. A gente começou com o Habitar Brasil quando eu era prefeito, cuidando das ruas, tirando os esgotos a céu aberto, fazendo drenagem. Fizemos a Rua Campo Grande que hoje estamos caminhando por ela. Essa rua foi feita na minha época. E ainda tem todo o trabalho feito pelo Marcus. Nós fizemos da creche, à escola, unidade de saúde, porque quem ama, cuida”, reiterou Jorge.

Para Marcus Alexandre, a Baixada é sinônimo de amizade e muito trabalho. “O que mais tem aqui na Baixada e a amizade que nós construímos com todos os bairros e muito trabalho realizado ao longo dos nossos governos. Temos a UPA, as creches do Carandá, os investimentos em infraestrutura em mais de 10 bairros dessa região. Foi um trabalho feito por Jorge, Binho, Tião, Angelim, pela Nazaré quando foi nossa vice-governadora. Aqui tem a marca das nossas gestões, do respeito e carinho que temos por essas pessoas”, concluiu Marcus.