Verão chega mais tarde e reduz queimadas em 80% no interior do Acre

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram um fato inusitado ocorrido nesta quarta-feira, 24 na região do Vale do Juruá, interior do Acre: um homem transporta um boi (quase um touro) dentro de um um carro de passeio.

Ele atravessa o Rio Juruá com o animal no carro. Um dos vídeos mostra a saída do veículo de cima da balsa que faz a travessia do rio entre Rodrigues Alves e Cruzeiro do Sul. Em outra gravação, o homem se vangloria da ação e pede que o boi, que ele chama de “Carneirinho”, se acalme, apesar do claro desconforto do animal.

“Se contar ninguém acredita, né? Mas comigo é assim, o sistema é bruto e eu carrego boi é no meu carro. Comigo é assim… Calma, Carneirinho”, diz ele no vídeo.

No Código de Trânsito Brasileiro – CTB não existe uma infração específica pra essa situação, proibindo apenas o motorista de transportar animais entre os braços e pernas, mas o Artigo 169 do CTB proíbe a condução de veículo sem atenção ou sem os cuidados indispensáveis à segurança.

Já a resolução 675 de 2027 do Conselho Nacional de Trânsito- Contran, cita que o veículo de transporte de animais vivos – VTAV, deve ser feito evitando o sofrimento desnecessário e ferimentos dos animais bem como minimizando a agitação a fim de garantir a manutenção da vida e o bem-estar animal.

Veja os vídeos: