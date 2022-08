Prefeitura entrega ônibus escolar para alunos em Mâncio Lima

Nesta quinta-feira, 25, o prefeito de Mâncio Lima, Isaac Lima, entregou um ônibus traçado tipo marruá de transporte escolar para atender aos alunos do Ramal do 20. O veículo vai transportar pouco mais de 50 alunos das residências para as escolas da localidade.

Em maio deste ano, no aniversário da cidade, Mâncio Lima recebeu do governador Gladson Cameli, dois ônibus traçados no valor de R$ 1 milhão. Agora um deles atende os alunos do Ramal do 20.

“Este programa é fundamental para atender os alunos dos ramais de difícil acesso e é graças à parceria com o Governo do Estado que estamos chegando em mais uma comunidade rural com o transporte escolar. A título de informação, somos um dos poucos municípios que oferecem transporte escolar gratuito para alunos das redes estadual e municipal, tendo por base um conveio firmado com o estado”, ressaltou o prefeito.

O modelo Marruá AM200 MO 4×4 também conta com a opção do Dispositivo de Poltrona Móvel – DPM, para o embarque e desembarque de estudantes com deficiência ou mobilidade reduzida. Uma das poltronas se desloca do salão do veículo até o nível do piso, na área externa.

O Termo de Cooperação entre a prefeitura de Mâncio Lima e governo do Estado para a continuidade do programa de oferta de transporte escolar gratuito terrestre e fluvial, foi assinado no início de 2022 e, para atender aos alunos das zonas rural e urbana matriculados nas redes Estadual e Municipal de Ensino.