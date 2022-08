Em uma semana, Justiça recebe oito denúncias de crime eleitoral no Acre; Tarauacá lidera

Por decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), os mesários do Acre serão os únicos do Brasil a receber um Auxílio Alimentação no valor de R$ 90 em espécie, por cada turno, para atuarem nas eleições deste ano.

A informação foi dada pelo servidor do Cartório da 4° Zona Eleitoral, Alvino Abegão, durante entrevista em Cruzeiro do Sul nesta quinta-feira, 25. “A decisão foi tomada pelo Tribunal Superior Eleitoral devido ao fuso horário diferenciado. O Acre será o único Estado a contar com esse valor em dinheiro por decisão do ministro presidente do TSE”, conta ele.

Este ano, para seguir o horário de Brasília, as eleições no Acre serão realizadas das 6 horas da manhã até as 15 horas ( 3 da tarde).

Mais de 200 Mesários de Cruzeiro do Sul não querem atuar nas eleições

Segundo o Cartório da 4° Zona Eleitoral, dos 848 mesários de Cruzeiro do Sul convocados, por meio de correspondência, para trabalhar nas eleições de outubro, 212 afirmaram não poder atuar na eleição. Agora o juiz Eleitoral vai analisar as justificativas.

Segundo a Assessoria de Comunicação do Tribunal Regional Eleitoral do Acre- TRE/AC , a questão será solucionada em tempo hábil porque há um grande número de inscritos para o trabalho de mesário voluntário este ano.

Além da bolsa de R$90 os mesários tem outras vantagens como:

*Certificado com 30h/a para os universitários

* 2 (dois) dias de folga para cada dia trabalhado como mesário;

*2 (dois) dias de folga para cada dia de treinamento;

*Certificado de serviços prestados à Justiça Eleitoral

* Auxílio-alimentação, pago em dinheiro;

*Preferência no desempate em concursos públicos (desde que previsto em edital).