Dirigente do PSDB, Paulo Klein, morre em Rio Branco; Tucanos emitem nota de pesar

A Associação de Nerds do Acre (ANAC) realizará neste sábado e domingo, 27 e 28, o evento Zona Nerd especial K-Pop, que pretende reunir mais de 3 mil pessoas.

A iniciativa que aborda a cultura K-Pop, gênero musical originado na Coreia do Sul, contará com competições de grupos, solos covers e premiações, além de apresentações de Escolas de Dança, DJ e a sensação do Youtube, a dançarina Frost.

Durante a festividade também irá ocorrer torneios de games, workshops, venda de produtos geek por empreendimentos locais e a 2ª etapa do Concurso Nacional de Cosplay, no último dia.

A entrada será 1 kg de alimento não perecível, exceto sal e ração, que serão destinados ao Programa Mesa Brasil do Sesc. O uso de máscara é recomendado.

A festividade conta com o apoio do Grupo KST, especialista no nicho K-Pop. Acompanhe mais informações na página oficial no Instagram @anac.nerd.

“Venha dançar conosco e não se esqueça, viva o universo dentro de você”, disse a coordenadora geral do evento, Syndley Jorrany.

Veja a programação: