Defensoria Pública realiza atendimento itinerante em Capixaba neste sábado

A Defensoria Pública do Estado do Acre (DPE/AC), por meio do Núcleo da Cidadania, leva neste sábado, 27, o projeto “Defensoria ao seu lado, cidadania mais perto de você” para o município de Capixaba. A ação será realizada simultaneamente em três locais: Escola Estadual Argentina Pereira Feitosa, Escola Municipal Noelia Maria Alves de Sousa e Centro de Saúde Idelfonso Cordeiro de Andrade, a partir de 8 horas.

A ação itinerante foi criada com o objetivo de atender as demandas apresentadas pelas comunidades, com a finalidade de mobilizar e desenvolver ações de promoção, defesa e conscientização quanto aos seus direitos e o exercício da cidadania, desta vez com o apoio da prefeitura do município de Capixaba. Esta é a segunda edição ampliada que sai da capital para atender comunidades do interior.

A equipe leva atendimentos que oferecem serviços de orientação jurídica nas áreas de divórcio, ação de alimentos, guarda de menores, tutela e curatela, usucapião, defesa do consumidor, atendimento jurídico geral à criança, ao adolescente, ao idoso e à mulher, entre outros.

Além do atendimento oferecido pela equipe da Defensoria Pública, o projeto, por meio de parceria com mais de 10 órgãos e instituições, disponibilizará serviços com clínicos gerais, vacinas, teste rápido, teste de glicemia, exame de bioimpedância, orientação e avaliação do estado nutricional, aferição de pressão arterial, tipagem sanguínea, consulta de enfermagem, PCCU, escovação e orientação bucal, emissão de CPF, inscrição no CadÚnico (Auxílio Brasil), 2ª via de certidão de casamento, 2ª via de certidão de nascimento, palestra sobre educação empreendedora, pequenas empresas voltada para crianças e atividades lúdicas.

Ao longo de cinco anos do projeto, foram realizados mais de 46 mil atendimentos nas regionais do estado do Acre. Agora a ação itinerante está avançando para municípios e comunidades mais afastadas do grande centro para garantir o direito de cidadania de todo o povo acreano.

Com informações da assessoria da Defensoria Pública/AC.