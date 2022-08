Confira a agenda dos candidatos ao governo do Acre nesta sexta-feira

O ac24horas reúne diariamente informações sobre os encontros, reuniões e compromissos dos candidatos do Estado do Acre neste período oficial de campanha.

Aqui você fica sabendo de tudo sobre as eleições 2022.

Veja abaixo a agenda dos candidatos ao governo acreano nesta sexta-feira, 26:

David Hall

– 08h até 10h30: Visita na casa dos familiares do candidato a deputado estadual Adalberto Almeida, no município do Bujari;

– 14h até 16h: Conversa com os comerciantes no centro de Rio Branco, junto com o Candidato ao Senado Dimas Sandas e o Candidato a Deputado Estadual Romeu Entregador;

– 17h até 18h: Sabatina no Programa Papo Informal do Luciano Tavares, no Notícias da Hora.

Gladson Cameli (PP)

– 07h: Reunião política;

– 08h30: Agenda institucional em Rio Branco;

– 16h: Bandeiraço e visita aos comerciantes da Estação Experimental;

– 18h30: Lançamento da campanha do deputado estadual Nicolau Júnior, no Gran Reserva.

Jorge Viana (PT)

– Mobilização nos 22 municípios do Acre com reuniões, encontros, adesivaços, bandeiraços;

– Pela manhã os candidatos visitam o mercado de Sena Madureira e concedem entrevista na Rádio Avalanche FM;

– A agenda segue no município de Manoel Urbano, com visita ao comércio na área central da cidade;

– A tarde os candidatos participam de reuniões com apoiadores e de ato, no comitê que marca o início da campanha no município de Feijó.

Mara Rocha

– 06: Café da manhã no Mercado Municipal, em Sena Madureira;

– 08: Caminhada da Esperança, no bairro da Pista e bairro Vitória.

Márcio Bittar

– 6h20: Visita aos funcionários do Arasuper, na loja do Amapá;

– 8h: Reunião com candidatos

– A tarde, gravação de programa para o horário eleitoral;

– A noite, reunião de coordenação de campanha.

Sérgio Petecão (PSD)

– 07h: Entrega do Plano de Governo ao escritório de contabilidade Decarli;

– 08h: Encontro para a mobilização da militância (interna);

– 13h: Concentração da militância em frente a Tenda Amarela;

– 14h: Entrega de material de campanha nas ruas do Calafate, visita às lideranças regionais e convite para a inauguração do comitê local;

– 13h: Visita do candidato ao governo do Acre, Sérgio Petecão, e candidatos a deputado nas lideranças do Calafate;

– 16h30: Caminhada na avenida principal do calafate, com concentração nas proximidades da Assembleia de Deus, após o Colégio Militar Tiradentes;

– 17h30: Bandeiraço e inauguração do Comitê do calafate, nas proximidades do residencial Topázio.

Professor Nilson

– 08h: Entrevista na Rádio CBN;

– 14h às 18h: Visita aos apoiadores;

– 19h: Reunião com a equipe de campanha.