Testemunhas não comparecem e adiam julgamento do Sargento Nery no Acre

A Polícia Civil do Estado do Acre, por meio do Instituto de Identificação Raimundo Hermínio de Melo (IIRHM), realiza atendimento para emissão da Carteira de Identidade Nacional -CIN, entre os dias 24, 25 e 26, quarta, quinta e sexta-feira respectivamente, na unidade móvel estacionada em frente ao Palácio Rio Branco.

O serviço ofertado pela Polícia Civil está dentro do cronograma de ações itinerantes que estão sendo realizadas em vários bairros de Rio Branco e alcançará os municípios do interior do Acre, levando cidadania à população com acesso ao documento de identidade, oportunizando aquelas pessoas que mais precisam.

RG antigo e com data de expedição entre 01/01/1920 e 31/12/1990 estão isentas da taxa de emissão da primeira via do documento. Os documentos necessários para a atualização são: certidão de nascimento original, de casamento original (se for casado) e CPF.

As pessoas que emitiram o RG recentemente podem permanecer com suas identificações, pois as identidades civis atuais têm validade de dez anos.

O Delegado-Geral de Polícia Civil, José Henrique Maciel, disse que o projeto irá percorrer vários bairros da capital e seguirá para os municípios do interior.

“Esse atendimento na unidade móvel visa dar agilidade na emissão do documento de maneira prática, rápida e segura e levando cidadania aqueles que mais precisam. Nosso objetivo é levar o atendimento para perto da população”, destacou o Delegado-Geral.