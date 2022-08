Sine do Acre oferta 74 vagas de emprego nesta quarta-feira em Rio Branco

Morreu a noite desta segunda-feira 22, em Rio Branco, o empresário Fernando Alves Brito, aos 82 anos. Ele estava internado em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) depois de sofrer uma queda em sua residência.

Fernando Brito era cearense, chegou no Acre durante o Governo José Augusto de Araújo em 1964, e dedicou boa parte de sua vida a Cruzeiro do Sul, onde constituiu família. Tempos depois, com coragem, determinação e enfrentado as adversidades da época, se tornou o primeiro empresário industrial do Acre.

A Fábrica de Guaraná Nauense, de sua propriedade, foi inaugurada no dia 7 de agosto de 1971. O famoso Guaraná Nauense e seus produtos Larauense, Nauvita e Xarope de Guaraná, logo alcançaram grande aceitação no mercado cruzeirense, no Estado do Acre e de boa parte dos consumidores do Amazonas. Brito é também o pioneiro de plantio de guaraná na região do Juruá.

Fernando Alves Brito deixa a esposa Ismaelita Brito, filhos, netos e uma legião de amigos.